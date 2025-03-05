Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В древних отложениях на севере Гренландии обнаружили путешествующие во времени микроорганизмы, ожившие при благоприятных условиях
Из всех геологических эпох плиоцен и ранний плейстоцен наиболее похожи на возможное будущее Земли, если глобальное потепление продолжится. Неудивительно, что ученые стремятся узнать больше о видовом разнообразии того периода. До недавнего времени они могли изучать только следы генома пыльцы и крупных окаменелостей. Решением проблемы стал метод анализа eDNA — генетического материала из продуктов жизнедеятельности, сохраняющегося в осадочных породах. Недавно он помог реконструировать экосистему геологической формации Кап-Кёбенхавн на Севере Гренландии, возникшую два миллиона лет назад при средней температуре на 10 градусов выше современной. Теперь ученые исследовали микроорганизмы оттуда и обнаружили поразительное сходство с современными болотными угодьями.
Раньше eDNA микроорганизмов в Кап-Кёбенхавн не изучали. Между тем это важно для понимания биогеохимических процессов прошлого. В новой работе группа ученых во главе с Эльске Виллерслевом восполнила этот пробел.
Их исследование размещено сайте электронного архива научных статей и препринтов по биологии bioRxiv.org.
Ученые избегают работать с eDNA-микроорганизмами, поскольку их сложно разделить. В слоях смешаны две группы сообществ. Первая — фрагменты сильно поврежденных, погибших организмов. Во вторую входят организмы, находящихся в состоянии покоя в течение десятков и сотен лет. Это так называемый банк семян. А еще там могут быть те, что «спят» миллионы лет. Их называют «путешественниками во времени».
Микроорганизмы из «банка семян» расценивают в целом как современные. Они пополняют генофонд существующих обитателей планеты. А вот «путешественники во времени» — это реликты прошлых эпох. Если они оживают, то в природу возвращается ДНК давно исчезнувших видов. Обе группы eDNA сложно отделить от современных микроорганизмов. Для этого генетики разработали новый фреймворк, сочетающий ряд аналитических методов.
Породы Кап-Кёбенхавн формировались в течение примерно 20 тысяч лет в морских условиях. Это слепок экосистемы, образованной речными наносами на прибрежную отмель. Со временем морские осадки превратились в сушу, изрезанную фьордами. Они обнажились примерно миллион лет назад. Поскольку Гренландия к тому моменту уже была покрыта ледяным щитом, формация Кап-Кёбенхавн вошла в состав вечной мерзлоты.
Таким образом, кроме изначальных микроорганизмов, там оказались сообщества, свойственные многолетнемерзлым породам. Исследователям пришлось разделять eDNA двух этих типов микроорганизмов и искать их современные аналоги.
Оказалось, исходные сообщества микроорганизмов очень похожи на те, что населяют современные болота. Это метаногенные археи, бактерии и вирусы. Наиболее часто ученым попадались следы Methanoflorens — микробов, поглощающих CO2 и вырабатывающих метан. Среди других метаногенов они наиболее производительны. Их ближайший аналог — бактерия из ледникового озера на Аляске.
Как отметили авторы статьи, они впервые описали археи, бактерии и вирусы, обитавшие в морских отложениях два миллиона лет назад. Также удалось выделить первоначальные сообщества , доказав тем самым существование теплой, влажной, свободной ото льда Северной Гренландии на рубеже геологических эпох.
Ученые сделали вывод, что эта экосистема хотя и служила дополнительным источником метана, но его избыток мог изыматься, в том числе такими бактериями, как Methanoflorens.
Самое удивительное — это находка ныне живущих потомков «путешественников во времени», оттаявших из вечной мерзлоты. Получается, что при подходящих условиях покоящиеся виды могут воскресать, проявляя чудеса устойчивости. Среди них — Methanoflorens, играющие ключевую роль в круговороте метана и усиливающие климатическую обратную связь, куда попадает тающая мерзлота.
Нуклеотидные последовательности современных Methanoflorens, включая тех, что обитают за три тысячи километров от острова, и их спящие два миллиона лет предки похожи более чем на 98 процентов. И еще одно наблюдение. В отличие от растений и крупных животных, микробные сообщества Гренландии до обледенения сильно напоминают те, что населяют сейчас талые болота Арктики.
Сегодня, 2 марта 2025 года, аппарат Blue Ghost, построенный техасской компанией Firefly Aerospace, мягко прилунился в Море Кризисов. До сих пор все попытки частных аппаратов сделать это заканчивались не вполне удачно.
Пон Джун‑хо вновь удивил мир кино своим последним проектом «Микки 17», представленным вне конкурса на 75‑м Берлинском кинофестивале. Эта третья англоязычная работа режиссера после «Сквозь снег» и «Окчи» успела привлечь внимание критиков благодаря гармоничному сочетанию научной фантастики, социальной сатиры и черного юмора.
Новая конструкция топливных форсунок авиационных воздушно-реактивных двигателей с системой охлаждения без применения и с применением электростатических полей от ученых КНИТУ-КАИ имени А. Н Туполева и Центрального института авиационного моторостроения имени П .И. Баранова предотвратит образование в них твердого углеродистого осадка. Конструктивные схемы включают наружную рубашку охлаждения с каналами особой геометрии.
Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.
Сегодня, 2 марта 2025 года, аппарат Blue Ghost, построенный техасской компанией Firefly Aerospace, мягко прилунился в Море Кризисов. До сих пор все попытки частных аппаратов сделать это заканчивались не вполне удачно.
Пон Джун‑хо вновь удивил мир кино своим последним проектом «Микки 17», представленным вне конкурса на 75‑м Берлинском кинофестивале. Эта третья англоязычная работа режиссера после «Сквозь снег» и «Окчи» успела привлечь внимание критиков благодаря гармоничному сочетанию научной фантастики, социальной сатиры и черного юмора.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Добро пожаловать в войд Волопаса — самое страшное место во Вселенной
СКИФ: секреты самого амбициозного научного проекта России. Интервью с Евгением Левичевым
Компьютерная эволюция
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии