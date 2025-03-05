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Эколог рассказал, что делать в огороде сразу, как только сошел снег
Весна — горячая пора для садоводов и огородников. Именно от того, насколько грамотно и своевременно будут проведены первые работы, зависит будущий урожай. Эксперт Пермского Политеха рассказал, почему не стоит торопить таяние снега, что поможет спасти яблони после нашествия мышей, чем обрабатывать кустарники от вредителей и солнечных ожогов, как подготовить теплицу к новому сезону и что посадить в открытый грунт сразу после схода снега.
Спешка опасна
Многие дачники весной, едва пригреет первый солнечный луч, спешат разбросать снег по участку, стремясь ускорить прогревание почвы и приблизить начало посевного сезона.
— Снег на участке не нужно разбрасывать, он сам сойдет, однако можно убирать его постепенно, а не сразу весь, например, перебрасывая его в более солнечные места для таяния. Уборка снега на участке требует осторожного подхода: резкая потеря снежного покрова может привести к переохлаждению почвы, а растения получат ожоги от яркого весеннего солнца. Если ветки кустарников сильно замело зимой, то на них по снегу можно рассыпать древесную золу или торф. Такой прием, с одной стороны, ускорит таяние, и ветки не сломаются под тяжестью мокрого снега, а с другой – станет удобрением, — отмечает Анна Перевощикова, аспирант кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха.
Вокруг фруктовых деревьев (яблонь, груш и так далее) тоже можно рассыпать древесную золу или торф, чтобы снег быстрее растаял, и почва начала прогреваться.
Вода в огороде: как предотвратить и устранить застой?
Застой воды от таяния снега в огороде действительно может привести к гибели растений. В рыхлой почве кислорода достаточно, но при переувлажнении грунта вода вытесняет его, и корни начинают испытывать дефицит. Если земля находится под затоплением в течение нескольких недель, это становится критичным.
— Ранней весной, как только начинается таяние снега, необходимо осмотреть дачный участок, чтобы оценить масштабы будущего затопления. Как только потекут первые ручьи, станет видно, где вода уходит, а где образуются лужи или небольшие озера. Еще по талому снегу или сразу после его схода нужно проделать небольшие бороздки, отводящие влагу из затопленных мест. В первую очередь следует спасать плодовые деревья, ягодные и декоративные кустарники, клубнику и многолетние цветы, — делится эксперт Пермского Политеха.
В критической ситуации (при длительном и сильном затоплении) можно спасти особенно ценные экземпляры, выкопав их с большим комом земли и поместив под навес, в сарай или на террасу. Используйте емкости подходящего размера или оберните земляной ком мешковиной, чтобы защитить корни от пересыхания и обеспечить доступ кислорода.
Мышиная атака: спасаем деревья
Зимой, когда найти пищу становится сложнее, мыши наносят значительный вред плодовым деревьям. Их особенно привлекает сладковатая кора и корни. Но если вовремя не принять меры от грызунов, то растение начнет гибнуть.
– Лечение таких деревьев начинают с обработки погрызенных участков биопрепаратом «Садовый вар». Он состоит из пчелиного воска, хвойной смолы, пихтового и растительного масла и полезных для растений фитобактерий. Важно помнить, что кору дерева, испорченную мышами, зачищать садовым ножом нельзя. Если ствол полностью поврежден, можно проводить прививку мостиком, когда взятые с другого дерева черенки прикрепляют за кору к больному. Этот способ помогает восстановить сокодвижение дерева, поэтому оно продолжит жить, – рассказывает Анна Перевощикова.
Еще один метод борьбы от поедания мышами стволов деревьев – утаптывание снежного покрова по периметру дерева, чтобы снег вокруг него стал плотнее. Ледяная корочка не даст возможности проникнуть грызунам к дереву.
Обработка деревьев весной: защита от вредителей и солнца
Для защиты плодовых деревьев от вредителей на рынке представлен широкий выбор эффективных препаратов для опрыскивания. Обработку сада проводят дважды в год: осенью, подготавливая его к зимовке, и весной, после пробуждения.
— При удобрении кустарников важно соблюдать следующие правила безопасности: строго следуйте инструкции по дозировке, учитывая тип почвы и вид культуры. Создавайте круговую канавку вокруг куста, равномерно распределяйте добавку и обильно поливайте после внесения. Учитывайте возраст растения, снижая дозировку для молодых кустарников. После внесения удобрений внимательно наблюдайте за реакцией кустарника. Избыток может дать обратный эффект, а недостаток оставит саженцы голодными. Все растения потребляют одни и те же элементы — азот, фосфор, калий. Их процентное соотношение указано на упаковке. Это как у людей — белки, жиры и углеводы, и им, как и нам, нужны витамины и микроэлементы, — говорит аспирантка кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха.
Важно помнить о несовместимости некоторых удобрений. Смешивание различных составов может привести к нейтрализации полезных свойств, изменению pH почвы, ожогам корней или снижению общей эффективности подкормки. Например, нельзя смешивать азотные добавки с известковыми материалами и золой — это приводит к потере значительной части азота из-за химических реакций. В целом, начинать нужно не с подкормок, а с подготовки почвы, устранения ее кислотности. Нейтрализовать ее можно известью (например, гашеной или негашеной), которую иногда называют раскислителем.
Обработка стволов известью необходима для защиты от вредителей и солнечных ожогов. Предварительно нужно очистить стволы от отмершей коры.
Оптимальное время для начала весенних работ в огороде
Чтобы определить подходящее время для начала весенних работ в огороде, важно учитывать несколько факторов. В первую очередь, географическое положение региона и его климатические условия: в центральной полосе России работы на открытом грунте обычно начинаются в апреле, в южных регионах — в марте, а в северных областях — ближе к маю.
— Второй важный фактор — температурные показатели, то есть стабильное установление положительных температур воздуха на улице выше 0°С. Однако наиболее значимым является состояние и тип почвы. Глинистая земля прогревается медленнее из-за высокой влагоемкости, в то время как песчаная созревает быстрее, так как влага хорошо проникает и быстро испаряется, — рассказывает Анна Перевощикова.
Признак готовности почвы к обработке — отсутствие прилипания к лопате при перекопке. Правильная подготовка земли — основа успешного выращивания любых культур. Не спешите приступать к работам, дождитесь оптимальной влажности, но и не затягивайте с обработкой, чтобы не упустить благоприятный период для посадки.
Какие семена нужно сеять в открытый грунт в первую очередь
Для большинства ранних – холодоустойчивых культур минимальная температура почвы для прорастания семян составляет +3…+5°C. К ним относятся лук, белокочанная капуста, морковь, свекла, редька, репа, редис и чеснок.
— Глинистая почва медленно прогревается и плохо пропускает воду. Поэтому важно выбирать культуры, которые не боятся переувлажнения и переохлаждения. Песчаный грунт быстро прогревается, но плохо удерживает влагу. Торфяная земля хорошо удерживает воду, но может быть кислой. Суглинистая почва – универсальна. Если она хорошо прогрелась, на ней будут успешно расти все культуры, — отмечает эксперт ПНИПУ.
В двадцатых числах апреля в восточной части европейской территории России в открытый грунт сеют морковь, редис, петрушку, салат, укроп, лук-чернушку на севок. В начале мая можно посадить семенной лук-репку, свеклу столовую.
Как подготовить теплицу к весеннему сезону: пошаговое руководство
Подготовка теплицы или парника включает в себя четыре основных этапа. Сначала важно проверить и при необходимости отремонтировать конструкцию, осмотреть каркас на предмет повреждений, проверить герметичность, выровнять погнутые за зиму элементы.
— Весной желательно помыть стенки теплицы или парника с дезинфицирующим раствором, чтобы избежать грибковых заболеваний, которые могли остаться с прошлого года. После, обязательно проветривайте теплицу в течение нескольких дней. Для обработки почвы от вредителей и болезней можно использовать как химические (например, раствор извести), так и биологические методы (например, применять фитоспорин), но будьте внимательны и осторожны, обязательно читайте инструкцию, — отмечает Анна Перевощикова.
Обработка грунта в теплице или парнике схожа с подготовкой почвы в открытом огороде. Рекомендуется обогатить ее компостом или перегноем, а затем перекопать.
Размножаем растения: время для заготовки черенков
Весна — идеальное время для заготовки черенков, растения пробуждаются после зимней спячки и активно наращивают новые побеги и корни. В этот период они легче укореняются благодаря высокой влажности и температуре, а также достаточному количеству света.
— Черенки заготавливают из однолетних побегов, если их недостаточно, то можно взять и двухлетние. Обращайте внимание, что берут их только со здоровых деревьев. Толщина черенка должна быть с карандаш, а длина — не менее 40-50 сантиметров. Хранить можно в холодильнике, завернув в мокрую ткань и пленку. Периодически проверяйте: если ткань подсохла, увлажните ее. При появлении плесени будущие саженцы и ткань необходимо промыть холодной водой, — рассказывает эксперт кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ.
Уход за многолетними растениями и газоном
— Как только сойдет снег на цветниках и земляничных грядках, нужно подкормить их азотными удобрениями, чтобы вместе с влагой они попали глубоко в почву. Если погода уже позволяет работать в саду, нужно убрать старые листья с многолетних цветов, постепенно снимать укрытия (с пионов, роз, хризантем и так делее), — говорит Анна Перевощикова.
Ранней весной полив не требуется из-за достаточной влажности. По мере просыхания почвы нужно закрывать влагу: рыхлить почву вокруг кустов, но осторожно, так как у некоторых многолетних растений корни находятся близко к поверхности.
Уход за газоном ранней весной включает в себя аэрацию (при уплотнении почвы вилами или аэратором), подсев семян на проплешины и удаление сорняков вручную или с помощью гербицидов.
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