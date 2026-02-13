  • Добавить в закладки
13 февраля, 17:52
Татьяна Зайцева
Ученые раскрыли секрет ловкости слоновьего хобота

Уникальное строение тысячи усиков, покрывающих хобот слона от основания до кончика, обеспечивает ему острое тактильное восприятие и позволяет виртуозно манипулировать мелкими и хрупкими объектами.

Биология
# вибриссы
# слоновий хобот
# тактильное восприятие
Азиатский слон
Азиатский слон / © Yathin S Krishnappa

Животные в процессе эволюции выработали разнообразные сенсорные системы, которые помогают им наблюдать за окружающей средой, передвигаться по местности, ориентироваться в темноте, находить пищу и обнаруживать хищников. Многие виды млекопитающих, например кошки и крысы, используют в качестве тактильных органов сенсорные волоски, которые называют усами, или вибриссами.

Хобот слона, от основания до кончика, тоже покрыт примерно тысячью усиков длиной около пяти сантиметров каждый. Однако, в отличие от вибрисс грызунов, эти усики не снабжены специальными мышцами, которые обеспечивают характерное вибрирование при соприкосновении с объектами. Кроме того, слоновьи усики, в отличие от крысиных вибрисс, никогда не отрастают заново после повреждения.

Как установила команда инженеров, материаловедов и нейробиологов, статья которых опубликована в журнале Science, усики, покрывающие слоновий хобот, отличаются от вибрисс грызунов и по другим параметрам. Причем эти отличия как раз обеспечивают слонам их невероятно острое чувство осязания, компенсирующее толстую кожу и плохое зрение.

С помощью микрокомпьютерной томографии и электронной микроскопии ученые выяснили, что каждый усик, покрывающий хобот азиатского слона, имеет толстое, жесткое и круглое основание, которое пронизывают поры.

Жесткое пористое основание усика плавно переходит в мягкий, плотный, упругий, будто сделанный из резины кончик конусообразной, овальной на срезе формы. Этим слоновые усики отличаются от равномерно жестких по всей длине усов крыс и мышей.

Такие постепенные переходы от жесткого к мягкому, от пористого к плотному, от круглого к овальному называются функциональными градиентами. Каждый из трех функциональных градиентов, присущих покрывающим хобот усикам, — геометрии, пористости и жесткости — по-своему регулирует тактильное восприятие слона.

Компьютерное моделирование показало, что конусообразная овальная геометрия усика усиливает его взаимодействие с поверхностями и текстурами, а также позволяет выбирать предпочтительные направления изгиба.

Переход от пористого основания к плотному кончику уменьшает массу усика и снижает риск поломки. Переход от жесткого основания к мягкому кончику позволяет усику изгибаться в разные стороны, а слону — точно определять точки контакта усика с окружающей средой вдоль всей его длины. Это свойство помогает слону понять, насколько близко или далеко его хобот находится от объекта, и осторожно манипулировать даже очень деликатными предметами.

Исследовательская группа, вдохновившись функциональными градиентами, обнаруженными в слоновьих усиках, планирует разработать новые роботизированные сенсорные технологии.

Биология
# вибриссы
# слоновий хобот
# тактильное восприятие
