О мероприятии



Все время своего существования человек находится во взаимодействии с живой природой, совершенствуя знания об окружающем мире. Современная наука нашла ответы на многие вопросы, которые были загадкой для наших предков, но многие давние стереотипы о братьях наших меньших не только передаются из поколения в поколение и стали основой традиционного восприятия природы, но иногда проникают и на страницы учебников.

Действительно ли птицы уступают млекопитающим в развитии умственных способностей, может ли бык увидеть красный цвет плаща тореадора, для чего в действительности сформировался горб у верблюда, какие классические положения из школьных учебников по биологии необходимо пересмотреть, во всем ли нужно доверять описанию природы в «Книге джунглей» Киплинга и других шедеврах мировой литературы?

Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат биологических наук Алексей Мосалов.

Расписание ﻿Знаменка 11/11 с1 Москва 19:30 Купить