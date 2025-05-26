Часто владельцы домашних питомцев сталкиваются с проблемой нехватки времени на полноценный уход за ними, что может приводить к критическим ситуациям. По данным Первого канала ежегодно на улицах России теряется более 200 тысяч кошек и собак, а 70% их травм происходят из-за бытовых происшествий. Сейчас появляется все больше различных устройств, которые направлены на обеспечение безопасности и удовлетворение основных потребностей питомца без прямого участия человека. К ним относятся автоматические кормушки, поилки, лотки и даже игрушки для самостоятельного развлечения. Студенты Пермского Политеха разрабатывают уникальную экосистему, позволяющую объединить все умные устройства для дома в единую сеть, чтобы в реальном времени управлять ими и наблюдать за состоянием питомца через смартфон, планшет или часы. Встроенные сервисы сделают уход за домашним животным более комплексным и комфортным.