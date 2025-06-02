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Экскурсия
6+
Планеты Солнечной системы

Участники мероприятия увидят настоящий лунный грунт.

Космонавтика и авиация
8 июня, 18:00 Идет 45 мин
Бесплатно Стоимость
Москва просп. Мира, 119, стр. 34

О мероприятии

Экскурсоводы расскажут не только о планетах и даже не только о Солнечной системе. Посетители узнают, что входит в состав Солнечной системы (это далеко не только планеты), как Луну и ближайшие к Земле планеты изучали при помощи советских автоматических межпланетных станций, что вызывает метеорные потоки и есть ли планеты у других звезд, а также увидят макет ядра кометы и настоящий лунный грунт.

Расписание
8
Воскресенье
Июнь 2025
просп. Мира, 119, стр. 34 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

просп. Мира, 119, стр. 34

Только что
Александр Речкин
2
# космос
# планеты
# Солнечная система
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Unitsky String Technologies Inc.
# #Алматы
# дорожные пробки
# струнные технологии
# струнный рельс
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