О мероприятии

Почему одни люди просыпаются с огнем в глазах, а другие годами тянут лямку «надо»? В чем секрет тех, кто нашел свое дело и живет с ощущением «это мое»?

Предназначение — это не готовый ответ, который нужно найти. Это вопрос, который стоит прожить.

Дипломированный практикующий психолог Татьяна Мунн расскажет:

Почему поиск предназначения — это не роскошь, а необходимость;

Как отличить истинные желания от навязанных «должен»;

Что делать, если «ничего не нравится» или «нравится слишком многое»;

Почему предназначение — это не точка, а путь, который меняется вместе с вами;

Как начать делать первые шаги к делу, которые будут вдохновлять, а не истощать.

Расписание Ул. Крымский Вал, д. 9 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация