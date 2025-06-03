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Лекция
16+
Лунные миссии и полеты к Марсу: как меняется инженерное образование в космонавтике

Слушатели узнают про инженерные принципы SpaceX.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
10 июня, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

К 2030 году запланировано многое: первые миссии к Марсу со стороны SpaceX, Национальная орбитальная станция, лунные станции, ядерные двигатели и частично многоразовые ракеты.

Амбициозные проекты требуют больших ресурсов и меняют запросы к инженерному образованию. Доктор технических наук, директор Института радиотехники и электроники НИУ «МЭИ» Роман Куликов разберет российские образовательные проекты, связанные с отраслью, инженерные принципы SpaceX и особенности двух систем подготовки кадров. Затронет темпы развития космических программ начиная с 50-х годов XX века и факторы, которые обусловили современные разрывы.

Расписание
10
Вторник
Июнь 2025
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

Только что
Александр Речкин
2
# история
# космос
# технологии
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# струнный рельс
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