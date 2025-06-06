О мероприятии

Заместитель руководителя Артезианской археологической экспедиции Иван Вячеславович Петренко расскажет о самых интересных экспедиционных находках за 20 лет через оптику археологии, покажет фотографии и видео, а также проведет небольшую игру для внимательных слушателей.

Артезианская археологическая экспедиция (ААЭ) была образована в 1987 году на базе одноименного молодежного археологического отряда Восточно-крымской археологической экспедиции Института археологии СССР, Крымским филиалом Института археологии, Центром творчества детей и молодежи им. А. Косарева и лицеем № 1502 при МЭИ (г. Москва).



Экспедиция в тесном сотрудничестве с крымскими научными и музейными структурами проводит научно-изыскательские работы по исследованию археологических памятников Боспорского царства в уникальном заповедном районе Крымского Приазовье — урочище Артезиан.

Расписание переулок Гривцова, дом 10, литера А Санкт-Петербург 18:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация