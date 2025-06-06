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Лекция
16+
Уникальные находки античной древности: взгляд из Артезианской археологической экспедиции

Слушатели узнают о самых интересных находках Артезианской археологической экспедиции.

Русское географическое общество
9 июня, 18:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург переулок Гривцова, дом 10, литера А

О мероприятии

Заместитель руководителя Артезианской археологической экспедиции Иван Вячеславович Петренко расскажет о самых интересных экспедиционных находках за 20 лет через оптику археологии, покажет фотографии и видео, а также проведет небольшую игру для внимательных слушателей.

Артезианская археологическая экспедиция (ААЭ) была образована в 1987 году на базе одноименного молодежного археологического отряда Восточно-крымской археологической экспедиции Института археологии СССР, Крымским филиалом Института археологии, Центром творчества детей и молодежи им. А. Косарева и лицеем № 1502 при МЭИ (г. Москва).

Экспедиция в тесном сотрудничестве с крымскими научными и музейными структурами проводит научно-изыскательские работы по исследованию археологических памятников Боспорского царства в уникальном заповедном районе Крымского Приазовье — урочище Артезиан.

Расписание
9
Понедельник
Июнь 2025
переулок Гривцова, дом 10, литера А Санкт-Петербург
18:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

переулок Гривцова, дом 10, литера А

Только что
Александр Речкин
2
# археология
# история
# Россия
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# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
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4 часа назад
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Noname Paktaka
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Kostya Br
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