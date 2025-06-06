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Слушатели узнают о самых интересных находках Артезианской археологической экспедиции.
О мероприятии
Заместитель руководителя Артезианской археологической экспедиции Иван Вячеславович Петренко расскажет о самых интересных экспедиционных находках за 20 лет через оптику археологии, покажет фотографии и видео, а также проведет небольшую игру для внимательных слушателей.
Артезианская археологическая экспедиция (ААЭ) была образована в 1987 году на базе одноименного молодежного археологического отряда Восточно-крымской археологической экспедиции Института археологии СССР, Крымским филиалом Института археологии, Центром творчества детей и молодежи им. А. Косарева и лицеем № 1502 при МЭИ (г. Москва).
Экспедиция в тесном сотрудничестве с крымскими научными и музейными структурами проводит научно-изыскательские работы по исследованию археологических памятников Боспорского царства в уникальном заповедном районе Крымского Приазовье — урочище Артезиан.
переулок Гривцова, дом 10, литера А
Павианы, живущие большими социальными группами, часто перемещаются по своей территории коллективно, словно выстроившись в цепочку с определенным порядком. В прошлых исследованиях это объясняли по-разному. В некоторых работах сообщалось, что расположение обезьян случайно, но в других отмечалось, что это преднамеренная стратегия, с помощью которой павианы защищают уязвимых сородичей, помещая их в центр «строя». Недавно международная группа ученых с помощью высокоточного GPS-отслеживания прояснила этот вопрос.
Исследователи разработали контактные линзы со стабильным покрытием из максенов. Они обеспечивают глазам сильную защиту от электромагнитного излучения.
Опытный дачник всегда внимателен к своим растениям и может сразу заподозрить, что в его огороде появились вредители. Свидетельства тому — вялые или скрученные листья и бутоны, следы укусов, ходы в стеблях и плодах, наличие на листочках фекалий или даже личинок, липкая роса, которая привлекает муравьев. Химики и биологи Пермского Политеха рассказали, как бороться с тлей и слизнями, избавиться от колорадского жука, какие растения помогут отпугнуть луковичного червя, чем опасны паутинный клещ и медведка, какие народные методы можно использовать против клопов и какие безопасные удобрения выбрать от белокрылки.
Человечество много тысячелетий живет рядом с разными вредителями. Вездесущие тараканы, мыши, крысы, вши, комары, а также множество врагов сельского хозяйства. Особый научный интерес — выяснить, откуда эти спутники людей переселились и как давно с нами соседствуют. Энтомологи выяснили, что кровососущие постельные клопы живут с человеком более 10 тысяч лет, то есть, вероятно, дольше прочих насекомых-синантропов.
Звезда TOI-6894 — красный карлик, который в пять раз легче Солнца. Согласно теоретическим моделям, в протопланетном диске столь маломассивных звезд нет достаточно материала, чтобы впоследствии на их орбите сформировался газовый гигант, подобно Юпитеру. Однако международная команда астрономов с помощью наземных телескопов обнаружила несомненные признаки присутствия гигантской планеты вблизи TOI-6894. Открытие ставит под сомнение сложившееся представление о формировании планет.
Американские исследователи создали плодовых мушек, способных пристраститься к кокаину. Генетически модифицированных насекомых планируют использовать для изучения основ кокаиновой зависимости у людей.
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?
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Андрей Валентинов: научно-технический прогресс без границ — идея чисто американская
Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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