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США готовятся к масштабному военному параду – видео

14 июня в Вашингтоне пройдёт масштабный военный парад, приуроченный к 250-летию создания армии США. В рамках подготовки к мероприятию в столицу уже доставлены колонны бронетехники и свыше 1800 военнослужащих III бронетанкового корпуса.

Танки M1A2 «Abrams» и бронемашины «Bradley» на железнодорожной платформе перед разгрузкой в Вашингтоне. Военная техника доставлена из Техаса к предстоящему параду. / U.S. Army / © Пресс-служба, CC BY

Из Форт-Кавазос (штат Техас) в Вашингтон отправлены по железной дороге 28 танков M1A2 SEPv3 «Abrams», 28 боевых машин пехоты M2A3 «Bradley», 28 бронетранспортёров M1126 Stryker и семь самоходных гаубиц M109A7 «Paladin». Доставка техники завершилась в первых числах июня.

Парад станет одним из крупнейших за последние годы и продемонстрирует современные образцы вооружений, находящиеся на вооружении сухопутных войск США. Танки M1A2 SEPv3 представляют собой последнюю модификацию «Абрамса» с усовершенствованной броней и цифровыми системами управления. Показ также будет сопровождаться пролетом авиации, участием военных оркестров и презентацией новых разработок армии.

Колонна бронетехники прибывает в Вашингтон к масштабному военному параду / U.S. Army / © Пресс-служба, CC BY

Проведение парада 14 июня совпадает с официальной датой основания армии США (1775 год). Также 14 июня — день рождения Дональда Трампа, который, по данным американских СМИ, может принять участие в мероприятии в частном статусе.

Колонна бронетехники прибывает в Вашингтон к масштабному военному параду / U.S. Army / © Пресс-служба, CC BY