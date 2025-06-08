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Roman Markin
Roman Markin
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Посты: 197

США готовятся к масштабному военному параду – видео

14 июня в Вашингтоне пройдёт масштабный военный парад, приуроченный к 250-летию создания армии США. В рамках подготовки к мероприятию в столицу уже доставлены колонны бронетехники и свыше 1800 военнослужащих III бронетанкового корпуса.

Сообщество
# бронетехника
# США
Танки M1A2 «Abrams» и бронемашины «Bradley» на железнодорожной платформе перед разгрузкой в Вашингтоне. Военная техника доставлена из Техаса к предстоящему параду. / U.S. Army / © Пресс-служба, CC BY
Танки M1A2 «Abrams» и бронемашины «Bradley» на железнодорожной платформе перед разгрузкой в Вашингтоне. Военная техника доставлена из Техаса к предстоящему параду. / U.S. Army / © Пресс-служба, CC BY

Из Форт-Кавазос (штат Техас) в Вашингтон отправлены по железной дороге 28 танков M1A2 SEPv3 «Abrams», 28 боевых машин пехоты M2A3 «Bradley», 28 бронетранспортёров M1126 Stryker и семь самоходных гаубиц M109A7 «Paladin». Доставка техники завершилась в первых числах июня.

Парад станет одним из крупнейших за последние годы и продемонстрирует современные образцы вооружений, находящиеся на вооружении сухопутных войск США. Танки M1A2 SEPv3 представляют собой последнюю модификацию «Абрамса» с усовершенствованной броней и цифровыми системами управления. Показ также будет сопровождаться пролетом авиации, участием военных оркестров и презентацией новых разработок армии.

Колонна бронетехники прибывает в Вашингтон к масштабному военному параду / U.S. Army / © Пресс-служба, CC BY

Проведение парада 14 июня совпадает с официальной датой основания армии США (1775 год). Также 14 июня — день рождения Дональда Трампа, который, по данным американских СМИ, может принять участие в мероприятии в частном статусе.

Колонна бронетехники прибывает в Вашингтон к масштабному военному параду / U.S. Army / © Пресс-служба, CC BY
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# грибы
# зомби
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# #Алматы
# дорожные пробки
# струнные технологии
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Александр Березин
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Константин Сараев
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Vlad Ok
15 часов назад
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Трамп и Маск разругались: сорвет ли это высадку на Луну и как отразится на России?

Vlad Ok
15 часов назад
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Трамп и Маск разругались: сорвет ли это высадку на Луну и как отразится на России?

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Александр Березин
16 часов назад
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Трамп и Маск разругались: сорвет ли это высадку на Луну и как отразится на России?

Алексей Петров
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Oh No
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Serjo Djachkowski
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tt
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Serjo Djachkowski
17 часов назад
Александр, согласен, тут ещё очень важна культура производства.https://www.teslarati.com/spacex-starship-water-tower-manufacturing-tech/ диаметр 9000мм,толщина резервуара 2мм.

Трамп и Маск разругались: сорвет ли это высадку на Луну и как отразится на России?

Александр Березин
17 часов назад
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