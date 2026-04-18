  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
18 апреля, 12:33
Татьяна Зайцева
2
14,5 тыс

Распространение рыжих волос и светлой кожи объяснили естественным отбором

❋ 5.1

За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.

Биология
# генетика
# геномные варианты
# ДНК
# естесственный отбор
# рыжий цвет волос
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня» / © Warner Bros. Pictures

Международная группа исследователей разработала новый статистический метод, позволяющий эффективно выявлять в больших массивах данных следы работы направленного естественного отбора, отделяя их от других эволюционных процессов.

Речь идет о типе естественного отбора, при котором одна из версий гена, обеспечивающая крайнюю форму признака, например, переносимость лактозы во взрослом возрасте, оказывается достаточно выгодной для выживания и размножения, чтобы передаваться потомству чаще, чем менее выгодные версии гена, и быстро распространяется в популяции.

До сих пор считалось, что с тех пор, как современные люди появились в Африке около 300 тысяч лет назад и начали расселяться по всему миру, направленный отбор был сравнительно редким явлением. До настоящего времени анализ древней человеческой ДНК выявил лишь примерно 21 случай направленного отбора.

Однако основанный на новом методе анализ геномных данных почти 16 тысяч человек, живших на протяжении последних 18 тысяч лет в Западной Евразии — на территории, охватывающей Северную, Западную и Южную Европу, а также Ближний Восток, — показал, что направленный отбор оказал гораздо большее влияние на геномы современных людей, чем считалось.

Исследователи, статья которых опубликована в журнале Nature, установили, что с конца ледникового периода направленный отбор способствовал распространению или сокращению сотен вариантов генов в Западной Евразии.

Причем в последние 10 тысяч лет, с тех пор, как люди перешли от охоты и собирательства к земледелию, отбор фактически ускорился, так как, по мере перехода людей к оседлому образу жизни, различные признаки становились более выгодными или, наоборот, начинали отсеиваться.

В общей сложности команда смогла идентифицировать 479 вариантов генов, или аллелей, которые подвергались сильному направленному отбору в геномах западно-евразийцев.

Более 60 процентов из них связаны с признаками, которые наблюдаются у современных жителей Западной Евразии. Так, сильному положительному (поддерживающему) отбору подверглись варианты ДНК, отвечающие за:

— светлый цвет кожи;
— рыжий цвет волос;
— повышенный риск целиакии (непереносимости глютена — растительного белка, содержащегося в злаках) и болезни Крона;
— иммунитет к ВИЧ-инфекции и устойчивость к проказе;
— низкую вероятность облысения по мужскому типу;
— низкий риск ревматоидного артрита и алкоголизма;
— наличие антигена B на эритроцитах, что соответствует третьей и четвертой группе крови и влияет на устойчивость к бактериальным и вирусным инфекциям;
— сниженный риск биполярного расстройства и шизофрении.

Все эти варианты, вероятно, были по тем или иным причинам полезны для выживания на разных этапах эволюции. К примеру, отбор по признаку светлой пигментации кожи, по-видимому, отражает важность усиленного синтеза витамина D в регионах с недостатком солнечного света. Сложнее объяснить отбор по признаку рыжего цвета волос. Возможно, сами по себе рыжие волосы не были полезны, но гены, отвечающие за этот признак, оказались связаны с более важной адаптацией, предположили ученые.

Они также обнаружили, что некоторые признаки подвергались положительному или отрицательному отбору в разные периоды времени. Так, в течение нескольких тысячелетий частота генетических вариантов, отвечающих за восприимчивость к туберкулезу, росла, а затем, около 3500 лет назад, уменьшилась. Аналогично, частота вариантов, отвечающих за восприимчивость к рассеянному склерозу, увеличивалась, а примерно две тысячи лет назад пошла на спад.

По мнению исследователей, эти траектории могут отражать изменения в окружающей среде или появление новых патогенов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Татьяна Зайцева
71 статей
Биология
# генетика
# геномные варианты
# ДНК
# естесственный отбор
# рыжий цвет волос
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария
Маргарита
Маргарита
6 часов назад
-
0
+
Абсолютно противоречит жизненным наблюдениям. Люди со светлой кожей чаще болеют онко заболеваниями.
Ответить
-
0
+
    София Алексеева
    София Алексеева
    4 минуты назад
    -
    0
    +
    Маргарита, бо́льшая часть случаев онкологии по-прежнему связана с возрастом, хотя эта тенденция и меняется. И возраст этот выше репродуктивного. Эволюции, так сказать, всё равно, что происходит с организмами, уже прожившими свой репродуктивный возраст - они уже передали свои гены дальше, и больше не передадут. Таким образом, повышенная склонность к онкозаболеваниям может и не оказать сколь либо значимого влияния на интенсивность передачи генов. Утверждение про рыжих противоречит другим моим наблюдениям: я встречала мало рыжих людей. Глядя вокруг, я бы скорее предположила, что отбор был направлен на русые волосы. Также у меня нет впечатления, что в невосточной Европе много рыжих. Но я не читала исследование, на которое ссылается комментируемая мной статья, а мои субъективные наблюдения всё ещё базируются на небольшой выборке естественным образом. Возможно, исследователи имеют в виду не явную рыжину, а более широкий спектр оттенков, и я просто не в курсе, что вот эти вот все русоволосые люди на самом деле рыжие. Возможно, я вообще неправильно представляю себе феномен положительного отбора: в статье также упомянуты болезнь Крона и целиакия, которая нечасто встречается, как и рыжие люди. До кучи непонятно, как целиакия и болезнь Крона помогают их носителям в передаче своих генов
    Ответить
    -
    0
    +

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно