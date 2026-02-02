  • Добавить в закладки
Андрей Привалов
Андрей Привалов
2 февраля, 09:31
Рейтинг: +32
Посты: 151

Анонсирован пуск первой российской частной суборбитальной ракеты

Частная российская компания Space Energy рассчитывает провести первый суборбитальный запуск своей сверхлегкой ракеты Kamchatka-1 в третьем квартале 2026 года.

# космос
# ракеты
# Россия
# технологии
Ракета Kamchatka-1 / © Telegram-канал Space Energy
Ракета Kamchatka-1 / © Telegram-канал Space Energy

По словам главного конструктора проекта Георгия Емелина, миссия предусматривает подъем ракеты до линии Кармана. Точные сроки старта пока не определены: дата будет уточняться ближе к запуску, поскольку многое зависит от логистических вопросов и прохождения согласовательных процедур.

В качестве предполагаемой стартовой площадки выбран полигон Капустин Яр в Астраханской области. Как пояснил Емелин, на действующих российских космодромах сейчас нет пусковых сооружений, полностью соответствующих требованиям ракет компании. Поэтому при выборе места ключевыми факторами стали наличие обширной территории и возможность развернуть собственную стартовую инфраструктуру.

В настоящее время компания занимается подготовкой и оформлением документации, необходимой для получения разрешения на использование полигона.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале Space Energy, Kamchatka-1 представляет собой твердотопливную ракету стартовой массой 297 килограммов. Ее длина превышает пять метров, а диаметр корпуса составляет 37 сантиметров.

30 января, 14:17
Максим Абдулаев

Моногамия и скудная пища сделали термитов социальными насекомыми

Международная группа генетиков подтвердила, что ключевыми факторами превращения одиночных тараканов в общественных термитов стали переход на питание мертвой древесиной и супружеская верность. Секвенирование геномов показало, что насекомым пришлось сократить свой геном, отказаться от конкуренции самцов и научиться управлять судьбой потомства через метаболизм.

Биология
# тараканы
# термиты
# эволюция
# энтомология
# эусоциальность
31 января, 09:50
Полина Меньшова

Гелю для УЗИ нашли твердую альтернативу

Медики из Японии разработали подушечку, которая выполняет те же функции, что и гель для ультразвуковых исследований, но более удобна для доктора и комфортна для пациента. В качестве материала использовали в том числе семена тропического бобового дерева — «индийского финика» тамаринда.

Медицина
# диагностика
# диагностика заболеваний
# УЗИ
# ультразвук
2 февраля, 08:40
Любовь С.

Первая «сфотографированная» черная дыра оказалась источником мощного джета

Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» впервые «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.

Астрономия
# аккреционный диск
# джет
# М87
# релятивистский джет
# сверхмассивная черная
# Телескоп горизонта событий
