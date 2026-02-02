Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Анонсирован пуск первой российской частной суборбитальной ракеты

Частная российская компания Space Energy рассчитывает провести первый суборбитальный запуск своей сверхлегкой ракеты Kamchatka-1 в третьем квартале 2026 года.

Ракета Kamchatka-1 / © Telegram-канал Space Energy

По словам главного конструктора проекта Георгия Емелина, миссия предусматривает подъем ракеты до линии Кармана. Точные сроки старта пока не определены: дата будет уточняться ближе к запуску, поскольку многое зависит от логистических вопросов и прохождения согласовательных процедур.

В качестве предполагаемой стартовой площадки выбран полигон Капустин Яр в Астраханской области. Как пояснил Емелин, на действующих российских космодромах сейчас нет пусковых сооружений, полностью соответствующих требованиям ракет компании. Поэтому при выборе места ключевыми факторами стали наличие обширной территории и возможность развернуть собственную стартовую инфраструктуру.

В настоящее время компания занимается подготовкой и оформлением документации, необходимой для получения разрешения на использование полигона.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале Space Energy, Kamchatka-1 представляет собой твердотопливную ракету стартовой массой 297 килограммов. Ее длина превышает пять метров, а диаметр корпуса составляет 37 сантиметров.