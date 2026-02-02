Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Редких куниц запечатлели в Калифорнии после многих лет поисков
Ученые задействовали 135 автоматических камер, чтобы зафиксировать возвращение прибрежных куниц в Калифорнии — вида, который долгое время считался полностью исчезнувшим.
Прибрежная куница, также известная как куница Гумбольдта, некогда обитала на обширной территории от северного Орегона до северной Калифорнии. Однако в XX веке массовый отлов ради их коричнево-рыжего меха, а также масштабная вырубка лесов поставили этот вид на грань вымирания. Численность и ареал куниц резко сократились, и какое-то время казалось, что в Калифорнии прибрежная куница исчезла безвозвратно.
Вид официально считали вымершим, пока в 1996 году биолог Лесной службы США не обнаружил небольшую популяцию в прибрежных лесах северной Калифорнии. Сегодня в мире насчитывается примерно 500 прибрежных куниц, занимающих лишь около пяти процентов своего исторического ареала.
Ученые из Института природных ресурсов Университета штата Орегон провели трехмесячное исследование, чтобы лучше понять численность и условия обитания этих животных. Для наблюдений они использовали 135 камер, а также ловушки для сбора шерсти — специальные ленты и проволочные устройства, безопасно собирающие образцы для ДНК-анализа. Мониторинг охватил территорию площадью около 150 квадратных километров к востоку от города Кламат на севере Калифорнии.
В статье, опубликованной в журнале Global Ecology and Conservation, исследователи сообщили, что 20 фотоловушек сделали 86 снимков прибрежных куниц. На основе фотографий и собранных образцов шерсти ученые оценили плотность популяции примерно в одну особь на три квадратных километра. Прибрежные куницы были обнаружены по всей исследуемой территории. Наиболее многочисленными они оказались на больших высотах — на лесистых хребтах, где долго сохраняется снег, а также на низинах в прибрежных лесах с оврагами и реками. Исследователи из Университета штата Орегон планируют использовать эти данные для разработки дальнейших природоохранных мер.
Прибрежные куницы родственны ласкам, выдрам, норкам и росомахам. Эти редкие млекопитающие меньше средней домашней кошки: взрослые самцы достигают длины от 50 до 60 сантиметров и весят от 0,7 до 1,4 килограмма. По данным организации Oregon Wild, прибрежные куницы — прожорливые и всеядные хищники: они охотятся как на мышей, так и на более крупную добычу, включая кроликов и птиц. При нехватке животной пищи они могут питаться ягодами и другими растительными кормами.
