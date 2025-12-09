Уведомления
В остатке сверхновой нашли элементы, необходимые для зарождения жизни
Изучив остаток сверхновой Кассиопея А (Cassiopeia A) с помощью японской рентгеновской обсерватории XRISM, астрономы обнаружили в ее выбросах неожиданно высокие концентрации редких элементов, необходимых для зарождения жизни. Открытие позволяет понять, как именно гибель массивных светил химически обогащает Вселенную.
Один из самых изученных остатков сверхновых в нашей Галактике — Кассиопея А — находится на расстоянии около 11 тысяч световых лет от Земли в созвездии Кассиопеи (Cas). По оценкам, вспышка произошла около 350 лет назад, однако увидеть ее не удалось из-за обилия межзвездной пыли. Сегодня Кассиопея А представляет собой разлетающееся облако горячего газа диаметром около 10 световых лет, в центре которого находится нейтронная звезда.
Недавно с помощью высокоточного рентгеновского спектрометра Resolve, установленного на борту XRISM, ученые впервые зафиксировали в остатках Кассиопеи А отчетливые линии излучения фосфора (Р), хлора (CI) и калия (K) — химических элементов с нечетным атомным номером, которые очень редко наблюдают в подобных объектах. Образуются такие элементы с трудом, а их происхождение до сих пор оставалось загадкой.
Результаты научной работы, опубликованной в журнале Nature Astronomy показали, что концентрация всех трех элементов в остатке неожиданно высока, а содержание хлора и калия примерно в три-пять раз превышает солнечные значения. В частности, отношение калия (K) к аргону (Ar) в Кассиопее А оказалось примерно на 30% выше солнечного, а хлора (Cl) к сере (S) — чуть выше нормы. Такой химический «отпечаток» совпадает с прогнозами для звезд, переживших сильное вращение или слияние оболочек перед коллапсом ядра.
Неравномерное распределение фосфора (Р), хлора (CI) и калия (K) по объекту также указало на образование элементов задолго до взрыва: наибольшие концентрации зафиксировали в богатых кислородом областях на северо-востоке и юго-востоке Кассиопеи А.
Чтобы объяснить выявленную «аномалию», международная группа астрономов под руководством Тосики Сато (Tosiki Sato) из Университета Мэйдзи (Япония), сравнила данные, полученные с помощью XRISM с современными моделями взрывов и эволюции сверхновых звезд. Оказалось, что данные наблюдений лучше всего согласуются с моделями, в которых учитываются дополнительные физические процессы — вращение светил, взаимодействие с компаньоном или слияние ядерных оболочек. Именно такие процессы приводят к интенсивному перемешиванию вещества в недрах светила, создавая условия для активного синтеза нечетных элементов.
В случае с Кассиопеей А наиболее вероятным сценарием оказалось слияние ядерных оболочек — процесс, при котором соседние слои звезды с разными типами термоядерного горения частично объединяются, порождая избыточное количество фосфора, хлора и калия.
Исследователи заключили, что подобные предсмертные процессы в массивных звездах играют ключевую роль в образовании веществ, из которых формируются планеты и живые организмы. Дальнейшие наблюдения с помощью XRISM и других рентгеновских обсерваторий позволят понять, как часто гибель массивных светил обогащает Галактику жизненно важными элементами.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.
Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом
Новые материалы позволяют построить атомные реакторы и для полетов в космос, и для получения зеленой и более дешевой электроэнергии на Земле. Технологии, лежащие в основе их создания, помогают даже выращивать биологические ткани для замены поврежденных. Мы поговорили обо всем этом с научным руководителем направления «Материалы и технологии» Госкорпорации «Росатом», первым заместителем директора частного учреждения «Наука и инновации» Алексеем Дубом.
Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
