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5 минут назад
Елизавета Александрова
43

Новый странный радиокруг подсказал возможную природу этого явления

4.6

В космосе нашли еще один пример необычной огромной структуры — странный радиокруг. На самом деле это не круг, а сфера, которая окружает некоторые галактики по не совсем ясным пока причинам. Впрочем, новая находка дает некоторые подсказки насчет возможной природы этого явления.

Астрономия
# галактики
# космос
# радиоизлучение
# радиоизображение
# ударная волна
# Эллиптическая галактика
«Странный радиокруг» (odd radio circle) в представлении художника
«Странный радиокруг» (odd radio circle) в представлении художника / © CSIRO

О странных радиокругах (odd radio circles, или сокращенно ORCs) астрономы сообщают с 2019 года. C тех пор их нашли всего несколько. В декабре 2023 года, к примеру, рассказывали о шести таких объектах. Эти структуры видны только через радиотелескопы, то есть, по всей видимости, испускают только радиоизлучение.

Те, что до сих пор находили, простираются на миллион или даже полтора с лишним миллиона световых лет. Напомним, диаметр диска нашей галактики Млечный Путь — около ста тысяч световых лет.

Как выяснилось, в основном эти сферы окружают собой галактики. Что интересно — эллиптические. Такие, как правило, массивнее спиральных и часто возникают в результате галактических слияний.

Отчего возникают радиокруги, сейчас выясняют, но уже есть понимание, что радиоизлучение испускают высокоэнергичные электроны, и это порождение некой ударной волны галактических масштабов. Нужно только разобраться, что именно вызывает такой «шок».

Недавно команда астрономов из Австралии, Великобритании и Южной Африки сообщила о новой находке: еще одном ORC, расположенном в миллиардах световых лет от нас. Статья о нем выложена на сервере препринтов Корнеллского университета. По данным ученых, диаметр этого странного радиокруга — всего примерно 372 тысячи световых лет, что в несколько раз меньше ранее обнаруженных.

Новый радиокруг ORC J0219–0505, обнаруженный с помощью обсерватории MeerKAT / © Ray P. Norris et al, 2024

Как выяснилось, в центре объекта тоже находится эллиптическая галактика. В ней наблюдают некую протяженную структуру и другие особенности, которые намекают не недавнее слияние с другой галактикой. А еще у нее отчетливо видны две галактики-компаньонки, что говорит о гравитационном взаимодействии и вызываемых этим возмущениях. Поэтому насчет нового странного радиокруга у астрономов есть подозрение, что породившая его ударная волна — одно из последствий встречи галактик.

Насчет другой сферы астрономы ранее пришли к выводу, что он стала результатом бесчисленного множества практически одновременных взрывов сверхновых звезд. Когда в галактике «кипит жизнь», в ней сразу образуется огромное количество новых массивных звезд. Такие звезды очень недолговечны, и всего через 10-20 миллионов лет все они «перегорают» и вспыхивают сверхновыми. Звездный «беби-бум» очень скоро превращается во всеобщий фейерверк, и странный радиокруг, по мнению ученых, остается после него как «дымка».

А еще два странных радиокруга примечательны тем, что непосредственно примыкают друг к другу, выглядят как некая сдвоенная структура, а между ними находится активное галактическое ядро — сверхмассивная черная дыра в центре молодой формирующейся галактики, которая жадно вбирает в себя окружающее вещество.

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Астрономия
# галактики
# космос
# радиоизлучение
# радиоизображение
# ударная волна
# Эллиптическая галактика
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