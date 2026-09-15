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Полностью собранную межконтинентальную ракету Sentinel впервые установили вертикально
На базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии впервые провели вертикальную сборку инертной межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel в полномасштабной конфигурации. ВВС США и компания Northrop Grumman выполнили эту процедуру в рамках четырехмесячных наземных испытаний, которые предшествуют запланированному на 2027 год летному тестированию.
Испытание позволило инженерам отработать сложные процедуры, которые потребуются перед запуском ракеты. Для программы Sentinel это стало важным этапом: специалисты впервые проверили, как все элементы ракетного комплекса взаимодействуют друг с другом уже не в проектной среде, а в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации.
Испытание получило название Pathfinder. Его главной задачей стала проверка практических аспектов обращения с новой межконтинентальной баллистической ракетой.
Команды доставили компоненты Sentinel на базу Ванденберг с различных объектов на территории США. Для этого использовались специализированные транспортные средства и мобильные краны. Затем инженеры установили компоненты в рабочее положение и последовательно объединили основные части ракеты. Специалисты проверили интерфейсы и соединения между секциями, после чего завершили вертикальную сборку полной конфигурации Sentinel.
По окончании наземных испытаний ракету разобрали. Эта процедура также позволила специалистам дополнительно проверить порядок выполнения операций и убедиться, что все необходимые действия могут быть выполнены безопасно и в правильной последовательности. Таким образом, Pathfinder стал испытанием не только самой техники. Инженеры проверили, способны ли наземные расчеты безопасно выполнять полный комплекс операций непосредственно на стартовой позиции. Для Sentinel особенно важна точность координации всех действий во время сборки. Ошибки при транспортировке компонентов или их интеграции потенциально могут создать проблемы на последующих этапах испытаний. Кроме того, специалисты получили возможность отработать логистику, связанную с развертыванием полностью собранной ракеты. Эти процедуры приобретут еще большее значение по мере перехода программы к более сложным летным испытаниям.
Sentinel должна заменить устаревающие межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III, составляющие наземный компонент ядерных сил США.
По данным ВВС США, LGM-35A Sentinel получит дальность более 9600 километров, что обеспечит ракете межконтинентальную дальность действия.
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