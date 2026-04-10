В древней Корее обнаружили практику человеческих жертвоприношений и родственных браков
Около полутора тысяч лет назад в корейском королевстве Силла целые семьи приносили в жертву в честь местной элиты, а в обществе были широко распространены браки между кровными родственниками, показали результаты нового генетического исследования.
Силла — одно из трех королевств, правивших Корейским полуостровом и частью современного северо-восточного Китая в период с 57 года до нашей эры по 668 год нашей эры (два других королевства — Когуре и Пэкчжэ). Эта эпоха в истории Кореи так и называется — период Трех Королевств.
Исторические записи свидетельствуют о том, что в королевстве Силла, в отличие от двух других королевств, широко практиковали «сунчжан» — форму человеческих жертвоприношений, при которой слуг или вассалов убивали и хоронили вместе с их хозяином, представителем местной элиты. Кроме того, в исторических документах упоминается, что в королевской семье Силлы были распространены близкородственные браки.
Однако до сих пор генетических данных, которые бы подтверждали существование подобных погребальных обычаев и брачных практик в королевстве Силла, не было.
Международная группа исследователей, статья которых опубликована в журнале Science Advances, выделила ДНК из костей 78 человек, захороненных в 44 гробницах в большом погребальном комплексе Имдан-Джоен на юго-востоке Корейского полуострова, где располагался центр королевства Силла.
Гробницы, в которых находились скелеты, были последовательно построены на протяжении ста лет, между IV и VI веками нашей эры, что соответствует примерно трем-четырем поколениям людей.
По меньшей мере, 20 из этих гробниц имели признаки сунчжана: они были двухкамерными, в главной камере лежали скелеты основного «хозяина» гробницы и принесенных в жертву людей, а во второй камере находились скелеты только жертв ритуального убийства. Иногда в могилах находили всего одну или две жертвы сунчжана, однако максимальное их число могло доходить до девяти человек.
Результаты геномного анализа позволили ученым реконструировать обширную и тесно генетически связанную родственную сеть древних жителей Имдан-Джоена.
Так, исследователи обнаружили среди погребенных 11 пар родственников первой степени родства (например, родителей и детей, или братьев и сестер), и 23 пары родственников второй степени родства (например, бабушка/дедушка и внук/внучка, или тетя и племянница), а также 20 пар более дальних родственников. Это указывает на то, что в Силле предпочитали хоронить членов семей вместе.
Кроме того, ученые нашли по меньшей мере пять человек, чьи родители были близкими кровными родственниками. Причем эти люди принадлежали как к элите, так и к жертвам сунчжана, то есть практика родственных браков внутри семьи существовала во всех слоях общества.
Еще одно открытие — люди, принесенные в жертву, часто были членами одной семьи. Это предполагает существование в Силле особой «жертвенной касты», членов которой из поколения в поколение убивали и хоронили вместе с представителями элиты, предположили исследователи.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
Представления о политическом устройстве древних майя долгое время сводились к образу всемогущего обожествленного царя. Однако новые находки археологов в джунглях Гватемалы показали, что на смену абсолютной монархии там пришла куда более открытая форма власти — с советами, открытыми заседаниями и коллективной ответственностью.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
23 Ноября, 2016
Главные научные достижения 2016 года
19 Марта, 2015
Очень странные болезни
