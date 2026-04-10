10 апреля, 15:47
Татьяна Зайцева
В древней Корее обнаружили практику человеческих жертвоприношений и родственных браков

Около полутора тысяч лет назад в корейском королевстве Силла целые семьи приносили в жертву в честь местной элиты, а в обществе были широко распространены браки между кровными родственниками, показали результаты нового генетического исследования.

Захоронение в погребальном комплексе Имдан-Джоен на юго-востоке Корейского полуострова, где располагался центр королевства Силла / © Gyeongsan City

Силла — одно из трех королевств, правивших Корейским полуостровом и частью современного северо-восточного Китая в период с 57 года до нашей эры по 668 год нашей эры (два других королевства — Когуре и Пэкчжэ). Эта эпоха в истории Кореи так и называется — период Трех Королевств.

Исторические записи свидетельствуют о том, что в королевстве Силла, в отличие от двух других королевств, широко практиковали «сунчжан» — форму человеческих жертвоприношений, при которой слуг или вассалов убивали и хоронили вместе с их хозяином, представителем местной элиты. Кроме того, в исторических документах упоминается, что в королевской семье Силлы были распространены близкородственные браки.

Однако до сих пор генетических данных, которые бы подтверждали существование подобных погребальных обычаев и брачных практик в королевстве Силла, не было.

Международная группа исследователей, статья которых опубликована в журнале Science Advances, выделила ДНК из костей 78 человек, захороненных в 44 гробницах в большом погребальном комплексе Имдан-Джоен на юго-востоке Корейского полуострова, где располагался центр королевства Силла.

Гробницы, в которых находились скелеты, были последовательно построены на протяжении ста лет, между IV и VI веками нашей эры, что соответствует примерно трем-четырем поколениям людей.

По меньшей мере, 20 из этих гробниц имели признаки сунчжана: они были двухкамерными, в главной камере лежали скелеты основного «хозяина» гробницы и принесенных в жертву людей, а во второй камере находились скелеты только жертв ритуального убийства. Иногда в могилах находили всего одну или две жертвы сунчжана, однако максимальное их число могло доходить до девяти человек.

Результаты геномного анализа позволили ученым реконструировать обширную и тесно генетически связанную родственную сеть древних жителей Имдан-Джоена.

Так, исследователи обнаружили среди погребенных 11 пар родственников первой степени родства (например, родителей и детей, или братьев и сестер), и 23 пары родственников второй степени родства (например, бабушка/дедушка и внук/внучка, или тетя и племянница), а также 20 пар более дальних родственников. Это указывает на то, что в Силле предпочитали хоронить членов семей вместе.

Кроме того, ученые нашли по меньшей мере пять человек, чьи родители были близкими кровными родственниками. Причем эти люди принадлежали как к элите, так и к жертвам сунчжана, то есть практика родственных браков внутри семьи существовала во всех слоях общества.

Еще одно открытие — люди, принесенные в жертву, часто были членами одной семьи. Это предполагает существование в Силле особой «жертвенной касты», членов которой из поколения в поколение убивали и хоронили вместе с представителями элиты, предположили исследователи.

