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17 июля, 13:08
Татьяна Зайцева
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В споре о «черепе короля Генриха I» времен нацистской Германии нашли новые доказательства

❋ 5.2

Вновь обнаруженные архивные документы подтвердили, что СС в попытке укрепить свою идеологическую кампанию в 1930-х годах ошибочно идентифицировала останки средневековой женщины как останки германского короля Генриха I.

История
# Германия
# империя
# король
# нацизм
# средневековье
# череп
Открытый в 1948 году саркофаг, в котором десятилетием ранее перезахоронили предполагаемые останки короля Генриха I
Открытый в 1948 году саркофаг, в котором десятилетием ранее перезахоронили предполагаемые останки короля Генриха I / © State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

Легендарный король Генрих I (его еще называют Генрих Птицелов), правивший Восточно-Франкским королевством с 919 года до своей смерти в 936-м, считается одним из самых могущественных правителей Европы эпохи раннего Средневековья. Он вел войны с венграми и славянами, подчинил Швабию и Баварию, а также присоединил к Восточной Франкии Лотарингию, после чего королевство стало называться Германским.

Спустя тысячу лет после смерти Генриха Птицелова о нем вспомнили правители нацистской Германии. В середине 1930-х глава СС Генрих Гиммлер решил адаптировать легенду о средневековом короле под нацистские нарративы, чтобы при помощи него поддержать националистическую и расовую идеологию режима. Прежде всего это касалось идеи об объединении Германии и завоевании восточных земель. Генриха I изображали как символического предшественника Третьего рейха и основателя Германской империи.

Резиденцией Генриха Птицелова был город Кведлинбург. По преданию, короля, скончавшегося 2 июля 936 года, похоронили в склепе под церковью Святого Серватия при Кведлинбургском аббатстве, примыкавшем к королевскому замку.

Гиммлер стремился превратить церковь Святого Серватия в национальную святыню, посвященную Генриху I. Накануне пышного празднования тысячелетия со дня смерти короля лидер СС велел своим подчиненным найти его останки.

Однако сделать это удалось далеко не сразу, поскольку в склепе их не оказалось. Тогда Гиммлер распорядился провести раскопки в крипте церкви. Только в 1937 году СС объявила об обнаружении останков, которые были помещены в массивный резной каменный саркофаг и перезахоронены во время торжественной церемонии. В 1948 году саркофаг вскрыли. Судебно-медицинская экспертиза показала, что внутри находится женский скелет.

Авторы нового исследования, опубликованного в издании Annual Journal for Central German Prehistory, нашли в Федеральном архиве Германии считавшиеся утерянными бумаги, написанные рукой археолога Рольфа Хене. Он руководил раскопками в Кведлинбургском аббатстве от имени Гиммлера. Документы представляют собой подробное описание раскопок и последующей обработки останков.

Центральное место в отчете Хене занимал фрагментированный череп, найденный в могиле в северной части церковной крипты. Череп исследовал анатом Август Хирт.

Хирт изготовил слепки и произвел замеры черепа, представив свою работу как научное доказательство в поддержку нацистских расовых теорий. Он пришел к выводу, что череп имеет «преимущественно нордическое происхождение» и принадлежит пожилому человеку, хотя не смог с уверенностью определить его биологический пол. На этом основании, а также в связи с обнаружением рядом с черепом булавки и фрагментов головного убора, Хене объявил череп принадлежащим королю Генриху I.

Изучая записи и сохранившиеся фотографии, исследователи пришли к выводу, что располагавшиеся вдоль черепа полоски ткани, фрагменты кожи и металлические люверсы в совокупности образуют женскую погребальную шапочку.

Булавка, которую Хене описал как королевский артефакт, оказалась обычной швейной булавкой, вошедшей в обиход значительно позже эпохи, когда жил Генрих I. Деревянная доска, найденная в могиле, также соответствует погребальным обычаям позднего Средневековья или раннего Нового времени, а не королевскому захоронению X века.

Исследователи предположили, что останки принадлежат канониссе Анне фон Таутенбург, умершей в 1533 году, чей надгробный камень до конца XIX века указывал место ее захоронения в северной части церковной крипты. Для подтверждения этой гипотезы необходимы новые раскопки и анализ древней ДНК, заключили авторы статьи.

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Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
130 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
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История
# Германия
# империя
# король
# нацизм
# средневековье
# череп
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