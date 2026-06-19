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19 июня, 11:33
Игорь Байдов
1,5 тыс

Археологи нашли деревянного «предшественника» Стоунхенджа

За сотни лет до появления знаменитого каменного круга на Солсберийской равнине жители Британии уже проводили ритуалы, связанные с солнцем, и, вероятно, отмечали летнее солнцестояние. Новая находка археологов показала, что подобные практики могли возникнуть значительно раньше, чем считалось.

Археология
# Англия
# астрономические наблюдения
# Великобритания
# мегалиты
# неолит
# Солнце
# солнцестояние
# Стоунхендж
солнцестояние
Реконструкция празднования летнего солнцестояния таким, каким оно могло быть в Булфорде пять тысяч лет назад / © Marijane Porter, Wessex Archaeology

Стоунхендж — крупный мегалитический памятник эпохи неолита, расположенный на Солсберийской равнине в Великобритании. Его возводили на протяжении нескольких столетий. Самая древняя часть — земляной вал и ров — появилась приблизительно в 3100 году до нашей эры.

Другие элементы, включая сарсеновые камни с перекрытиями и круг из «голубых камней», поставили позже. Что касается завершения строительных работ, то финальный вид Стоунхендж приобрел к 1600-1500 годам до нашей эры.

Одна из ключевых особенностей Стоунхенджа — его астрономическая ориентация. Некоторые камни, выстроенные вдоль оси северо-восток — юго-запад, ориентированы на точки восхода и захода солнца в дни летнего и зимнего солнцестояний. Исследователи полагают, что эти валуны стали частью комплекса примерно между 2600 и 2500 годами до нашей эры. По мнению ряда специалистов, комплекс служил астрономическим календарем, религиозным центром или местом для ритуалов, связанных с солнцестоянием и равноденствием.

Ученые давно предполагали, что традиции наблюдения за солнцем в этом регионе возникли задолго до появления каменного круга, но не хватало убедительных доказательств. Ответы нашла команда археологов под руководством Фила Хардинга (Phil Harding) из британской компании и благотворительной образовательной организации Wessex Archaeology.

Хардинг и его коллеги проводили раскопки вблизи деревни Булфорд, что в пяти километрах от Стоунхенджа, еще в 2015-2017 годах. Однако лишь сейчас, после долгих лет кропотливого анализа, специалисты смогли сделать окончательные выводы.

Во время работ археологи обнаружили 48 ям, которые, вероятно, были частью какого-то комплекса. Внутри них нашли фрагменты керамики с желобчатым орнаментом, характерным для позднего неолита. Желобчатый орнамент — вид геометрического узора, который представляет собой чередование параллельных линий, выемок или желобков (каннелюр) разной ширины.

Фрагмент керамики
Фрагмент керамики, обнаруженный на месте раскопок / © Marijane Porter, Wessex Archaeology

Радиоуглеродный анализ помог датировать находки примерно 2950 годом до нашей эры. То есть ямы появились уже после земляного вала и рва Стоунхенджа, но примерно за 500 лет до установки знаменитых камней. Ученые провели 40 радиоуглеродных анализов найденных материалов и выяснили, что люди активно использовали это место в течение относительно короткого периода — возможно, нескольких лет или десятилетий.

Среди множества ям Хардинг выделил две, отличающиеся по форме от остальных. Их стенки не уходили вертикально вниз, а постепенно сужались к основанию. Диаметр верхней части составлял около 1,2 метра, нижней — 50 сантиметров. Внутри не обнаружили керамику, но нашли обломки мела и древесный уголь.

Ученые предположили, что в этих углублениях стояли высокие деревянные столбы. Если мысленно соединить их линией, она укажет на точку восхода солнца в день солнцестояния. Чтобы убедиться в этом, исследователи провели сложную трехмерную реконструкцию ландшафта и небесной сферы, воссоздав картину того, как выглядели горизонт и небо над Булфордом пять тысяч лет назад.

Моделирование показало, что в эпоху существования памятника линия между предполагаемыми столбами действительно совпадала с направлением на восход солнца в день летнего солнцестояния. Отклонение составляло менее одного градуса. Однако этот показатель оказался вполне объяснимым. Такое расхождение объясняется как погрешностями реконструкции, так и реальными размерами деревянных конструкций, которые могли достигать диаметра 50 сантиметров.

По оценкам исследователей, вероятность случайного совпадения подобной ориентации крайне низкая — 0,5 процента. Этот результат усилил уверенность в том, что древние строители сознательно использовали комплекс в астрономических наблюдениях.

яма
Одна из ям, обнаруженная во время археологических работ вблизи Булфорда / © Marijane Porter, Wessex Archaeology

Помимо ям, археологи наткнулись на «обширные следы пиршеств». Среди находок — фрагменты керамической посуды и кости животных. Это говорит о том, что место служило не только астрономической обсерваторией, но и центром религиозных собраний, где проводились коллективные трапезы и обряды.

Комплекс в Булфорде указал на существование более простых сооружений для отслеживания движения солнца, которые появились за много веков до возведения сложного каменного ансамбля. Но это не единственный подобный пример. Существуют более древние памятники, которые также указывают на интерес неолитических обществ к солнцу, хотя точность ориентации этих сооружений заметно ниже.

Особое внимание исследователи уделяют комплексу Ларкхилл. Его построили между 3750 и 3650 годами до нашей эры, то есть он старше как Булфорда, так и Стоунхенджа. Вход в это огражденное пространство ориентирован на северо-восток: в день летнего солнцестояния наблюдатель мог видеть восход солнца над Солсберийской равниной, самой высокой точкой горизонта.

Подобные примеры показывают, что связь между архитектурой и астрономическими наблюдениями формировалась на протяжении многих столетий. Деревянный комплекс возле Булфорда стал важным звеном в этой цепи ранних ритуально-астрономических традиций.

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Игорь Байдов
583 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Археология
# Англия
# астрономические наблюдения
# Великобритания
# мегалиты
# неолит
# Солнце
# солнцестояние
# Стоунхендж
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