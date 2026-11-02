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Антропологи внесли алоэ в список ингредиентов для мумификации

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Давно известно, что сложный и долгий процесс мумификации включал в себя использование смол, битума, растительных масел и животных жиров, пчелиного воска и растений из далеких стран. Но ученые не знают, различались ли практики бальзамирования частей тела в разные исторические периоды, существуют ли региональные различия и каков точный рецепт бальзамирующих составов.

Археология
# Бальзамирование
# лекарственные растения
# музеи
# мумии
# мумификация
Алоэ вера (Aloë vera) / © PilotChicago
Алоэ вера (Aloë vera) / © PilotChicago

Специалисты проанализировали 24 объекта из институтских и музейных коллекций, включая изделия из мумии, мумифицированные части тела, остатки составов для бальзамирования, бинты и два мумифицированных черепа. Они нашли следы алоэ в двух образцах — в черепе из зоологической коллекции Университета Марбурга (VIII век до нашей эры по данным радиоуглеродного анализа) и лекарстве с именем Mumia vera aegyptiaca (XVIII век нашей эры из аптеки «Лёвен» в Оффенбахе-на-Майне). Подробности исследования опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Раньше ученые находили только упоминания алоэ в текстах о лекарствах, изготовленных из мумий. Некоторое время считалось, что древние артефакты имеют лечебные свойства, поэтому человечество употребило в пищу немало мумифицированных созданий. Из мумий изготавливали и краску под названием «мумийная коричневая».

Теперь исследователи впервые нашли следы алоэ непосредственно в мумии методом молекулярного анализа. Более того, считалось, что авторы средневековых трактатов о лекарствах из мумий на самом деле не знали об использовании этого растения, а опирались на строки из Библии, так как знания о египетском процессе мумификации оказались утеряны. Материалы нового исследования позволили предположить, что записи средневековых авторов не спекуляция, а сами они были непосредственными носителями знаний.

Исторически термином «алоэ» называли не только привычный нам род Aloë, к которому относятся алоэ вера и древовидное алоэ, знакомое многим комнатное растение. Под этим же именем упоминаются представители рода Aquilaria, в частности уд (алойное дерево). Исследователи идентифицировали в образцах именно следы рода Aloë.

Поскольку производные алоэ удалось обнаружить только в двух образцах из 24, ученые не могут заявлять о широком использовании растения в мумификации. Возможно, алоэ в составе для бальзамирования — региональная особенность или примета особого отрезка времени, когда растение было доступно.

Широкое сравнение образцов без фокуса на алоэ показало связь между мумифицированной головой и отдельным порошком. В музеях нет записей об их общем происхождении, но химически они схожи. Ученые считают, что применение химических и физических методов анализа вместе с глубоким исследованием письменных источников поможет значительно улучшить общее понимание контекста и деталей истории музейных экспонатов. 

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Evgenia Vavilova
Evgenia Vavilova
230 статей
Пишет в основном о физике и химии, любит нанотехнологии, шестиугольники и утконосов.
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Археология
# Бальзамирование
# лекарственные растения
# музеи
# мумии
# мумификация
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