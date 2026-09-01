Древние майя изменили тропический лес так, что это заметно до сих пор
Майя оставили не только города и храмы, но и ландшафты, которые продолжают влиять на природу Центральной Америки спустя столетия после исчезновения их поселений. Следы древних каналов, полей и построек можно обнаружить и в структуре современного тропического леса, выяснили ученые.
Цивилизация майя существовала в Центральной Америке более двух с половиной тысячелетий и оставила после себя не только города, храмы и дороги, но и масштабно преобразованный ландшафт. В период расцвета, примерно 3000-1050 лет назад, майя активно создавали поселения, сельскохозяйственные поля, каналы, террасы и другие сооружения, многие из которых изменяли рельеф, движение воды и свойства почвы.
Даже спустя тысячу лет после того, как эти территории перестали интенсивно использовать, следы древней деятельности все еще связаны с тем, как сегодня выглядит тропический лес. Археологи и географы из университетов Эксетера (Великобритания) и Техаса (Остин, США) решили узнать, какие именно экологические «отпечатки» оставили майя. Их научная работа вышла в журнале Scientific Reports.
Исследование провели на территории заповедника Рио-Браво на северо-западе Белиза. Для анализа выбрали участок площадью 47 километров, где после прекращения активного использования земли человеческое воздействие было относительно небольшим. За это время там вырос тропический лес, скрывший под кроной остатки древней инфраструктуры.
Чтобы увидеть одновременно и археологические объекты, и современную растительность, исследователи выполнили лидарное сканирование. Этот метод позволяет получать трехмерную картину поверхности даже под плотным лесным пологом: часть лазерных импульсов отражается от листьев и ветвей, другие проходят через промежутки между ними и достигают земли. Поэтому по одним и тем же данным можно восстановить рельеф, обнаружить скрытые сооружения и измерить структуру растительности над ними.
Команда ученых сравнила несколько типов древних преобразований ландшафта: поселения, сельскохозяйственные комплексы на заболоченных территориях и линейные стены на возвышенностях. Для леса оценили высоту крон, плотность растительности, площадь листьев, степень неоднородности полога и то, как растения распределялись по высоте. Расчеты проводили для участков размером от 100 до 500 метров, чтобы проверить, сохраняется ли связь на разных масштабах.
Самую выраженную закономерность выявили на местах древнего земледелия в заболоченных низинах. Там, где майя создавали каналы и поля, современный лес в среднем имел более высокие, плотные и разнообразные по структуре кроны. Ученые связали это прежде всего с тем, что древние каналы изменили водный режим территорий. Даже после столетий запустения и частичного заполнения осадком они оставались путями, по которым вода стекала или перемещалась предпочтительнее, чем по окружающей местности.
Некоторые каналы продолжали проводить воду даже в современные сухие сезоны. В результате бывшие поля могли оставаться лучше осушенными и орошаемыми, чем соседние участки с похожим рельефом, но без каналов. Это изменило саму траекторию восстановления леса. На неосушенных заболоченных участках обычно преобладает травянистая растительность или болотные леса с невысокими кронами — примерно три-пять метров. После создания каналов изменившиеся условия позволяли существовать другим группам растений. В итоге различия, возникшие во времена земледелия майя, могли продолжать отражаться в структуре леса спустя много поколений.
Конечно, своеобразный след оставили и древние поселения. Чем выше была плотность сооружений майя, тем больше оказывались средняя высота лесного полога и площадь листьев. То есть над территориями с большим количеством древних построек современная растительность в среднем была плотнее, а листья были больше сосредоточены в верхней части кроны.
Майя строили каменные сооружения в основном из известняка и создавали на поверхности дополнительные возвышенности, меняя рельеф, влажность, глубину и химические свойства почвы. На таких субстратах могли лучше закрепляться одни виды растений и хуже — другие. Один из примеров — рамон, или тутовое дерево Brosimum alicastrum, которое особенно хорошо распространяется на богатых известняком участках древних сооружений. Не исключено и сохранение в почве семян растений, которые майя когда-то предпочитали сажать.
Третий тип объектов — стены на возвышенностях — повлиял на лес слабее. Их присутствие было связано прежде всего с тем, как растительность распределялась по вертикали: кроны чаще концентрировались ближе к верхней границе полога. В некоторых случаях ученые выявили связь и со средней высотой деревьев. Сами стены обычно имели менее метра в высоту и два-четыре метра в ширину, поэтому их влияние на рельеф и условия роста могло быть гораздо меньше, чем у крупных поселений и систем каналов.
Авторы научной работы подчеркнули, что понимание такого наследия важно не только для археологии. Структура лесного полога связана с продуктивностью экосистем, микроклиматом и разнообразием животных, поэтому последствия древнего землепользования имеют значение и для современного устройства тропических лесов.
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