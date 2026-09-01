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Первый серийный Hürjet впервые поднялся в небо
Первый серийный учебно-тренировочный самолет Hürjet турецкого производства выполнил свой первый полет, ознаменовав новый этап программы его создания и подготовки к эксплуатации. Turkish Aerospace впервые подняла самолет в воздух 30 августа 2026 года. Продолжительность полета составила 18 минут.
Первый вылет состоялся после завершения окончательной сборки, наземных проверок и испытаний руления. Этот самолет стал первым Hürjet, построенным в серийной конфигурации, предусмотренной для ВВС Турции. Две предшествующие машины использовались на этапах разработки и летных испытаний.
Hürjet — одномоторный учебно-тренировочный самолет с расположением кресел тандемом, разработанный компанией Turkish Aerospace для продвинутой подготовки и первоначального обучения пилотов истребителей. Он предназначен для подготовки летчиков к переходу от базовых реактивных учебных самолетов к боевым машинам первой линии.
Самолет оснащен двухконтурным турбореактивным двигателем General Electric F404 с форсажной камерой. Hürjet способен разгоняться до скорости 1700 километров в час и подниматься на высоту до 13 700 метров. Заявленная дальность полета составляет примерно 1960 километров.
Hürjet относится к категории современных учебно-тренировочных самолетов, в которую входят такие машины, как Leonardo M-346 и KAI T-50. Возможность полета на сверхзвуковой скорости дает турецкому самолету преимущество перед дозвуковым M-346.
Высокая маневренность при больших перегрузках и современная авионика Hürjet призваны воспроизводить условия, с которыми пилоты могут столкнуться при управлении современными истребителями. Благодаря этому курсанты получают опыт выполнения сложных маневров и работы в напряженных режимах еще до перехода на более сложные боевые платформы.
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