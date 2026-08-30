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Где пьют больше вина, а где — пива

Пиво и вино борются за звание самого популярного алкогольного напитка. На инфографику попали страны, в которых пьют больше всего вина и пива на душу населения.

Топ-8 стран по потреблению вина и пива в мире / © Civixplorer

Лидером по потреблению вина в мире стала Португалия, жители которой в среднем выпивают 62 литра напитка. В тройку также попали Франция (39,7 литра) и Италия (38,6 литра). При этом один из главных производителей вина в мире — Испания — в рейтинге потребления на душу населения оказалась лишь на восьмом месте.

В последние годы люди по всему миру стали пить меньше вина, при этом мировое потребление пива, напротив, немного выросло. Страной главных любителей пива можно назвать Чехию. Житель страны в среднем выпивает 148,8 литра напитка в год. В топ-3 вошли Литва (110,6 литра) и Австрия (104,6 литра).

Австрия одновременно вошла в число главных любителей и вина, и пива. Также в оба рейтинга попала Испания. Германия, которая чаще ассоциируется с пивом, пролетела мимо топ-8 любителей пива, заняв лишь десятое место, но зато оказалась на шестом месте среди главных потребителей вина на душу населения.

Россия на инфографику не попала. Среди любителей вина страна заняла 17-е место с 6,7 литра вина на душу населения. По потреблению пива Россия оказалась на 27-м месте с показателем 66,1 литра пива на душу населения.