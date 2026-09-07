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7 сентября, 14:29
Андрей Серегин
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Жителей Италии начали поражать грибковые инфекции после падения Римской империи

❋ 4.2

После падения Западной Римской империи изменились климат, хозяйства и образ жизни ее жителей, что способствовало распространению впредь не встречавшихся инфекций. Ученые обнаружили на останках пяти человек, живших в V-VII веках, повреждения костей, которые характерны для хронических грибковых заболеваний.

Археология
# грибок
# инфекция
# Римская империя
# череп
# эксперемент
Черепа античных жителей виллы Селвиччолы с характерными признаками грибковых инфекций / © Scientific Reports

Падение Западной Римской империи сопровождалось изменениями в жизни населения Италии. Хозяйственная система разрушалась, сокращалось разнообразие продуктов, а сельским общинам приходилось интенсивнее обрабатывать землю. Вместе с этим менялись климатические и экологические условия. Все это могло влиять на здоровье людей и распространение инфекций.

Международная группа ученых исследовала человеческие останки из некрополя Сельвиччола, расположенного на границе современных Лацио и Тосканы. Результаты опубликовал журнал Scientific Reports.

В древности в этом месте располагалась римская вилла. Ее забросили в начале V века, однако территория продолжала использоваться как поселение и кладбище. Позднее эту местность заняли лангобарды, создавшие в Италии собственное королевство.

Некрополь действовал с конца IV до начала VIII века. На его территории обнаружили останки как минимум 123 человек. Радиоуглеродное датирование показало, что эти люди жили приблизительно между 426 и 639 годами.

Среди погребенных ученые выделили пять человек старше 45 лет с необычными повреждениями костей. У них выявили небольшие углубления и более крупные очаги разрушения костной ткани, патологическую пористость позвонков и изменения основания черепа. В четырех случаях исследователи также зафиксировали отклонение носовой перегородки.

Для изучения внутренних структур черепов ученые применили компьютерную томографию и методы виртуальной антропологии. У всех пяти человек оказались увеличены борозды, оставленные артериями на внутренней поверхности черепа. Подобные изменения могут возникать при воспалении мозговых оболочек, в том числе при менингите грибкового происхождения.

У трех человек также обнаружили изменения средних носовых раковин — образование внутри костной структуры, заполненной воздухом полости. В современной клинической практике такое состояние иногда связано с появлением в околоносовых пазухах грибкового шара — плотного скопления грибкового материала. По оценке ученых, сочетание признаков у всех пяти человек лучше всего соответствует хронической грибковой инфекции, распространившейся по организму и затронувшей кости.

Исследователи предположили, что жители Сельвиччолы регулярно сталкивались с грибками во время сельскохозяйственных работ. Они обрабатывали почву, выращивали зерновые, виноград и оливки, содержали свиней, крупный и мелкий рогатый скот.

Дополнительным источником инфекции могли быть расположенные поблизости влажные пещеры. Некоторые из них использовались как укрытия и помещения для животных, а почва с птичьим или мышиным пометом создала благоприятную среду для патогенных грибков.

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Андрей Серегин
Андрей Серегин
173 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
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Археология
# грибок
# инфекция
# Римская империя
# череп
# эксперемент
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# бензин
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# дизельное топливо
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# нпз
# Россия
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