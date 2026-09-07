Ученые выяснили, почему Антарктида неожиданно набрала 695 миллиардов тонн льда
Восточная Антарктида всего за два года неожиданно набрала 695 миллиардов тонн льда. Этот показатель стал крупнейшим приростом массы в единицу времени за всю историю наблюдений с помощью гравиметрических климатических спутников GRACE.
Международная группа ученых из Института океанологии Китайской академии наук установила, что причиной аномалии стало устойчивое потепление в тропическом «теплом бассейне» — области на стыке западной части Тихого океана и восточной части Индийского. Повышение температуры океанской воды за тысячи километров от ледяного континента запустило цепочку масштабных атмосферных процессов.
Это потепление сформировало длинные атмосферные волны (волны Россби), которые перестроили циркуляцию воздуха и создали устойчивую систему из двух полюсов: области низкого давления к югу от Австралии и зоны высокого давления вдоль побережья Восточной Антарктиды. Результаты исследования опубликовали в научном журнале Nature.
Сформированная система атмосферного давления перенаправила воздушные массы и увеличила частоту прохождения атмосферных рек — концентрированных потоков пара в атмосфере — из умеренных широт Индийского океана в сторону Антарктиды. Перемещение насыщенных влагой масс воздуха привело к их охлаждению над континентом, из-за чего в районе Земли Уилкса и Земли Королевы Мэри выпали аномально сильные и продолжительные снегопады. Именно эти спрессовавшиеся снежные массы сформировали колоссальный новый ледяной покров.
Расчеты показали, что общее глобальное потепление обеспечило лишь 9% этого объема осадков, тогда как ключевым фактором выступили именно океанические процессы в тропиках. Исследователи выяснили, что подобные периоды потепления тропического бассейна происходят примерно раз в 10 лет, создавая регулярную климатическую связь между экватором и Южным полюсом.
Этот рекордный прирост носит временный характер и не останавливает общий процесс истощения ледяного покрова, подчеркнули ученые. За последние два десятилетия Антарктида теряла в среднем по 140,5 миллиарда тонн льда в год, а ледники Западной Антарктиды продолжают стремительно подтаивать снизу из-за контакта с теплыми океаническими течениями.
Ученые создали математическую модель, которая показала вероятную гибель древнего спутника Венеры из-за гравитационных сил. Теоретическое исследование предлагает один из сценариев развития Солнечной системы, чтобы понять причины кардинальных различий в эволюции Земли и ее соседки.
91% родителей считают игры важными для развития ребенка, однако лишь единицы сами предлагают детям поиграть. Взрослые сильно тревожатся из-за увлечения детей смартфонами, хотя зачастую сами преувеличивают время, которое школьники проводят в сети. К таким выводам пришли ученые НовГУ, изучив, как гаджеты и занятость взрослых меняют досуг младшеклассников.
Остров Пуэрто-Рико столкнулся с неожиданно быстрой и жесткой засухой в период, который традиционно считается сезоном дождей. К 25 августа умеренная и сильная засуха охватила 75% территории архипелага, а зоны экстремального дефицита влаги разрослись до 44%. Еще в мае там не фиксировали никакой засухи, однако всего за три месяца ситуация резко ухудшилась.
Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.
Американские арахнологи открыли в Скалистых горах на севере Айдахо новый вид паука из рода Hexura, представители которого прежде встречались лишь на северо-западе США и в Канаде. Обнаруженная группа живет примерно в 500 километрах восточнее известного науке ареала. Пауки Hexura тесно связаны с местом обитания и не расселяются на большие расстояния, поэтому ученым еще предстоит выяснить, как новый вид оказался так далеко от известных популяций.
«Росатом» рассматривает возможность создать под Мурманском новое предприятие для достройки плавучих атомных энергоблоков. Причина в том, что количество заказов госкорпорации растет, а существующих мощностей партнеров может не хватить.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
12 Июня, 2015
Неопознанные плавающие объекты
30 Сентября, 2022
Чем опасен прорыв газопровода на морском дне
21 Мая, 2019
xDrive vs. quattro vs. 4MATIC: что лучше?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии