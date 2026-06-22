Археогенетики нашли в Тоскане сорт белого винограда, который этруски и римляне выращивали 300 лет подряд
Долгое время представления о виноделии древних этрусков и римлян строились в основном на античных текстах и косвенных археологических данных. Генетическое исследование виноградных косточек из тосканского городища Четамура-дель-Кьянти впервые показало, что один и тот же сорт белого винограда непрерывно культивировался на протяжении как минимум трех столетий, пережив смену цивилизаций, а его генетические потомки обнаружили среди современных сортов Центральной Европы.
Исследование истории виноградарства и виноделия в Средиземноморье традиционно опиралось на античные тексты и морфологический анализ археологических находок. Римские авторы оставили подробные описания сортов и агротехнических приемов.
Однако вопрос о том, как римская экспансия повлияла на местные традиции виноделия, в частности этрусские, оставался не до конца исследованным. Ранее специалисты предпринимали попытки установить связи между древними и современными сортами, например, путем поиска генетических параллелей, но доказательств получить не удавалось.
Изучение археологических виноградных косточек открыло новые возможности. Современные методы, такие как морфометрия, позволили отличать дикий виноград от культурного, а исследования ДНК, проведенные, в частности, на косточках из Франции и Израиля, помогли проследить генетические связи между регионами и эпохами.
Международная группа ученых провела наиболее масштабное на сегодня генетическое исследование виноградных косточек с одного памятника. Материал был извлечен из двух колодцев на городище Четамура (Италия), датируемых периодом с 300 года до нашей эры по 1200 год нашей эры, что охватывает время от этрусков до поздней Римской империи. Результаты исследования опубликовал Journal of Archaeological Science.
Исследователи получили данные для 80 образцов винограда с высокой степенью определения родства. Они выявили доминирующий клональный сорт винограда, который культивировался в этом месте на протяжении как минимум трех столетий. Датирование показало продолжительный период непрерывного вегетативного размножения одного и того же ценного сорта при переходе от этрусской эпохи к римскому владычеству. То есть местные виноградные практики не только не утратились в процессе глобализации, но встроились в римскую экономику.
Ученые также обнаружили, что после римского завоевания на памятнике появляются новые генетически разнообразные сорта винограда, включая близкий к современным балканским разновидностям. Это говорит о включении Четамуры в более широкую имперскую торговую сеть. Более того, обнаруженный сорт стал одним из самых ранних прямых генетических доказательств культивирования белых сортов винограда в доримской Италии.
Кроме того, местные сорта оказались близкими родственниками лоз, найденных на римской ферме I века нашей эры во Франции, что подтверждает масштабный обмен посадочным материалом в империи. Этрусско-римская косточка продемонстрировала высокое родство с современным венгерским сортом «Баратчуха сурке», доказывая, что генетические линии, культивировавшиеся две тысячи лет назад, сохранились в сегодняшнем генофонде винограда.
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