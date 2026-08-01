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Пользователь обвинил ChatGPT в опасном медицинском совете, который едва не привел к его смерти

В последнее время люди все чаще обращаются к искусственному интеллекту за советами о здоровье. Так поступил 55-летний американец. Однако позже он подал иск против OpenAI и основателя компании Сэма Альтмана, заявив, что медицинские советы ChatGPT едва не привели его к смерти.

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Пастор из Флориды Скотт Уинтерс подал иск в Верховный суд округа Сан-Франциско. Мужчина постоянно пользовался ChatGPT. Со временем он стал советоваться с чат-ботом о состоянии своего здоровья, игнорируя уговоры родных лечь в больницу.

Как утверждается в судебных документах, мужчина перенес массивную тромбоэмболию легочной артерии и в итоге чуть не умер. Врачи отмечают, что развитию этого состояния способствовал малоподвижный образ жизни. Оставаться в кресле Уинтерсу советовал ChatGPT.

Судя по всему, мужчина часто разговаривал с чат-ботом о религии. В переписке ChatGPT смешивал медицинские советы с христианскими убеждениями Уинтерса.

По словам адвокатов, ChatGPT часто соглашается с пользователем. Уверенный тон чат-бота и акцент на религии сформировали у мужчины опасную зависимость от ИИ-инструмента. Защитники утверждают, что общение с ChatGPT подорвало способность Уинтерса принимать взвешенные решения и изолировало его от членов семьи.

В своем иске Уинтерс потребовал взыскать с ответчиков денежную компенсацию. Также он хочет, чтобы суд обязал OpenAI внедрить меры безопасности, которые защитят других пользователей от таких ситуаций.

В OpenAI, в свою очередь, напомнили, что ChatGPT — не врач. Его советы нельзя использовать как замену медицинской помощи.