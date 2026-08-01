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Пользователь обвинил ChatGPT в опасном медицинском совете, который едва не привел к его смерти
В последнее время люди все чаще обращаются к искусственному интеллекту за советами о здоровье. Так поступил 55-летний американец. Однако позже он подал иск против OpenAI и основателя компании Сэма Альтмана, заявив, что медицинские советы ChatGPT едва не привели его к смерти.
Пастор из Флориды Скотт Уинтерс подал иск в Верховный суд округа Сан-Франциско. Мужчина постоянно пользовался ChatGPT. Со временем он стал советоваться с чат-ботом о состоянии своего здоровья, игнорируя уговоры родных лечь в больницу.
Как утверждается в судебных документах, мужчина перенес массивную тромбоэмболию легочной артерии и в итоге чуть не умер. Врачи отмечают, что развитию этого состояния способствовал малоподвижный образ жизни. Оставаться в кресле Уинтерсу советовал ChatGPT.
Судя по всему, мужчина часто разговаривал с чат-ботом о религии. В переписке ChatGPT смешивал медицинские советы с христианскими убеждениями Уинтерса.
По словам адвокатов, ChatGPT часто соглашается с пользователем. Уверенный тон чат-бота и акцент на религии сформировали у мужчины опасную зависимость от ИИ-инструмента. Защитники утверждают, что общение с ChatGPT подорвало способность Уинтерса принимать взвешенные решения и изолировало его от членов семьи.
В своем иске Уинтерс потребовал взыскать с ответчиков денежную компенсацию. Также он хочет, чтобы суд обязал OpenAI внедрить меры безопасности, которые защитят других пользователей от таких ситуаций.
В OpenAI, в свою очередь, напомнили, что ChatGPT — не врач. Его советы нельзя использовать как замену медицинской помощи.
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Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
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