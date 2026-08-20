Ученые пересмотрели мясную диету предков людей в пользу растительной

Ученые поставили под сомнение популярную «мясную» теорию эволюции человеческого мозга. Проанализировав рацион наших предков на протяжении четырех миллионов лет, исследователи из Сиднейского университета пришли к выводу, что более половины всей энергии для растущего мозга обеспечивали именно углеводы — природные сахара и крахмалы, а вовсе не мясная диета, которую долгое время считали главным стимулом развития интеллекта.

Человеческий мозг — крайне прожорливый орган: занимая всего около 2% от массы тела, в состоянии покоя он забирает до 20% всей энергии организма, а у пятилетнего ребенка этот показатель вовсе достигает 66%. Антропологи долгое время полагали, что оплатить такой колоссальный энергетический счет нашим предкам помог переход на мясо и жирный костный мозг. Однако здесь кроется главная проблема: основное и самое эффективное топливо для работы мозга — глюкоза, которой в мясе практически нет. Хотя организм способен синтезировать ее из белков, этот процесс крайне неэффективен и ограничен физиологически.

Чтобы выяснить, как эволюционировал наш рацион, ученые из Сиднейского университета и Центра Чарлза Перкинса (Австралия) смоделировали рацион предков человека — от древнейших человекообразных обезьян до современных охотников-собирателей. Учли не только потребности самого мозга, но и запросы почек, красных кровяных телец, а также колоссальный расход глюкозы во время беременности и лактации. Результаты масштабного исследования опубликовали в журнале Science.

Выяснилось, что на ранних этапах эволюции основным источником энергии для предков выступали спелые фрукты и дикий мед, богатые простыми сахарами. По мнению ученых, необходимость запоминать, где и когда созревают лучшие плоды в тропических лесах, дополнительно стимулировала развитие памяти и стратегического мышления. Позже, около миллиона лет назад, освоение огня позволило предкам человека готовить крахмалистые клубни и коренья, превращая сырой крахмал в легкоусвояемую глюкозу. А примерно 100 тысяч лет назад, с появлением первых каменных зернотерок, пищеварительная система предков получила доступ и к зерновым культурам.

Новое исследование не только переписывают историю эволюции, но и объясняет наши современные пищевые привычки. Ученые подчеркнули: тяга к сладкому — это не «слабость воли», а древний эволюционный механизм, который миллионы лет назад помогал мозгу выживать и развиваться.

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