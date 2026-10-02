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США имитировали подземный ядерный взрыв с помощью обычной взрывчатки

На этой неделе правительство США провело подземный взрыв обычных взрывчатых веществ в тоннеле глубоко в пустыне Невады. Эксперимент должен был воспроизвести так называемый изолированный ядерный взрыв. Полученные данные будут использоваться для совершенствования методов обнаружения подобных испытаний.

Вид изнутри американского подземного комплекса / © NNSA

Ранее в этом году американские власти обвинили Китай в использовании технологии изоляции взрыва для сокрытия новых ядерных испытаний, несмотря на заявленный Пекином мораторий на подобные действия.

Эксперимент, в котором применялись химические взрывчатые вещества и радиотрейсеры, был проведен в тоннеле P, расположенном в районе 12 Национального комплекса ядерной безопасности Невады (NNSS), говорится в пресс-релизе Национального управления по ядерной безопасности США (NNSA).

Национальный комплекс ядерной безопасности Невады находится в пределах полигона ВВС США Nevada Test and Training Range (NTTR) и в наши дни используется для проведения самых разных испытаний. NNSA является подразделением Министерства энергетики США. В число его основных задач входят контроль разработки и производства ядерного оружия, а также управление американским ядерным арсеналом.

«Этот эксперимент направлен прежде всего на дальнейшее совершенствование возможностей США по обнаружению изолированных взрывов, — говорится в сообщении NNSA. — Полученные в ходе эксперимента данные будут использоваться для проверки научных моделей и совершенствования алгоритмов, имеющих критическое значение для американских систем обнаружения ядерных взрывов».

Подобно тому как малозаметный самолет выглядит на радаре меньше, чем он есть на самом деле, изоляция взрыва может значительно ослабить сигналы, фиксируемые средствами ядерного мониторинга, из-за чего мощный взрыв будет выглядеть менее значительным.

При обычном подземном ядерном испытании заряд размещается глубоко в скважине и находится в непосредственном контакте с окружающей породой. В результате значительная часть ударной волны распространяется через грунт и достигает расположенных на поверхности или под землей датчиков. При изолированном испытании заряд, напротив, подрывается внутри большой подземной полости. Это существенно снижает сейсмический сигнал, который распространяется через окружающую породу.

В ходе нового эксперимента исследователи использовали широкий набор современных датчиков, включая акселерометры, сейсмометры, инфразвуковые и электромагнитные датчики, системы отбора проб химических веществ и радиотрейсеров, а также метеорологические приборы.

В совокупности эти измерения позволят ученым лучше понять характеристики сигналов, возникающих при подземных взрывах, и усилить способность США обнаруживать и определять параметры событий, связанных с ядерными взрывами.

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