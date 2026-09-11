11 сентября, 13:40
Илья Гриднев
65

Ученые предложили печатать на Марсе живые дома из дрожжей

❋ 4.3

Инженеры разработали состав строительного биоматериала для Марса из песка, желатина и дрожжей и успешно протестировали его в условиях марсианской атмосферы. Изготовление такой смеси сократило потребление энергии по сравнению с традиционным плавлением местного грунта.

Технологии
# 3D-печать
# биоматериалы
# дрожжи
# Марсианская база
Биоматериал был напечатан на 3D-принтере в имитируемых марсианских условиях при температуре -30 °C и 0,01 атм (слева). Под микроскопом видна пористая структура материала с полимерами и модифицированными дрожжами, выделенными желтым цветом (справа). / © Ning Liu et al./Chem Circularity(2026)

Строительство обитаемых баз на Марсе вызовет огромные трудности. Доставка традиционных материалов с Земли обходится слишком дорого из-за ограничений по весу ракет. Поэтому инженерам приходится рассчитывать на местные ресурсы, в первую очередь на каменистый реголит.

Ранее ученые предлагали плавить марсианскую пыль или запекать ее в кирпичи при температуре выше 1000 °С. Это требует громоздкого оборудования и колоссальных затрат энергии, которой на другой планете почти нет. Нужны были альтернативные способы возведения конструкций в условиях холода.

Биологи давно пытались приспособить для этого живые организмы. Микробы могут работать как микроскопические фабрики и склеивать породу при низких температурах. До сих пор никто точно не проверял, сможет ли смесь затвердеть и не потерять прочность в марсианском холоде и при крайне низком давлении.

Команда биологов и инженеров решила создать биобетон из имитации марсианского грунта без сильного нагрева. Результаты исследования опубликовали в журнале Chem Circularity

Ученые смешали песок с жидким клеем из свиного желатина и генетически модифицированных пекарских дрожжей. Последние специально запрограммировали на выделение липких белков, структурно похожих на те, что помогают морским мидиям намертво цепляться за скалы.

Цикл марсианской 3D-печати. Сверху показаны этапы создания и переработки биобетона. Внизу объяснен секрет его прочности: генномодифицированные дрожжи (справа) работают как суперклей, связывая песчинки грунта, в отличие от обычного желатина (слева) / © Ning Liu et al./Chem Circularity(2026)

Затем исследователи поместили смесь в вакуумную камеру и выдавили ее через сопло 3D-принтера. Установка имитировала климат чужой планеты: давление составляло одну сотую атмосферы, а температура опускалась до -30 °С. Вода в свежей смеси замерзала и сразу переходила в пар, минуя стадию жидкости. В итоге материал превращался в жесткую пористую структуру.

Физические тесты доказали высокие механические свойства небольших напечатанных блоков. Сухой материал выдержал давление от 10 до 12 мегапаскалей, что сопоставимо с обычным бетоном. Математическая модель показала: на формирование одного кубического метра такого биоматериала уходит от 0,02 до 0,12 гигаджоуля тепловой энергии. Это в десятки раз меньше показателей традиционных печей для запекания пыли.

Ученые также раздробили напечатанные блоки под прессом и снова смешали обломки с водой. Дрожжи внутри затвердевшего песка не погибли от холода и вакуума, а лишь впали в спячку. Как только в пыль добавили воду, микроорганизмы проснулись и снова выделили клей. Благодаря этому материал прошел четыре цикла переработки без потери прочности. Однако неясно, как долго они смогут оставаться живыми под воздействием жесткой марсианской радиации и многолетних перепадов температур.

Испытания марсианского биобетона. Ученые подобрали идеальную температуру смеси, чтобы материал не застревал в принтере или растекался в лужу. Внизу показана успешная 3D-печать в камере при марсианских -30 °C и почти полном вакууме. Термограммы показывают, как материал мгновенно замерзает, сохраняя форму / © Ning Liu et al./Chem Circularity(2026)

Авторы научной работы сделали вывод, что биологическая 3D-печать хорошо работает при низком давлении и холоде. При этом смесь нуждалась в животном желатине и питании для микробов с Земли. Кроме того, материал получился пористым: он не сможет удерживать кислород и атмосферное давление внутри гипотетического дома, придется встраивать в стены герметичные мембраны. 

Исследователи продемонстрировали необычный путь возведения конструкций в экстремальном холоде и вакууме. Грибки и животный белок успешно заменили энергозатратные печи. Далее инженеры планируют полностью убрать животные компоненты и полагаться только на микроорганизмы.

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Илья Гриднев
Илья Гриднев
206 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
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Технологии
# 3D-печать
# биоматериалы
# дрожжи
# Марсианская база
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# бензин
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