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Судно загрузили почти 45 тысячами тонн камня, чтобы укрыть кабели на дне Балтики
Новое судно Windpiper приступило к своей первой работе в Балтийском море. Перед этим оно загрузило в Норвегии почти 45 тысяч тонн камня — такого количества за одну кампанию еще не перевозило ни одно судно для подводной укладки породы. Камень используют для защиты силовых кабелей двух строящихся польских морских ветропарков.
Компания Boskalis начала использовать новое судно Windpiper на строительстве морских ветропарков Bałtyk 2 и Bałtyk 3 у побережья Польши. Первые партии камня уже уложили на морское дно.
Перед началом работ Windpiper зашел в Норвегию и принял на борт почти 45 тысяч тонн породы. По данным Boskalis, это рекорд: прежде ни одно судно такого типа не брало столько камня за один раз для одной монтажной кампании. Максимальная грузоподъемность Windpiper составляет 45,5 тысячи тонн.
Камень здесь нужен не для строительства искусственного острова или насыпи. По дну Балтийского моря проходят силовые кабели, которые свяжут ветропарки с польской энергосистемой. После прокладки отдельные участки кабеля дополнительно закрывают слоем камня, чтобы защитить их от повреждений и смещения.
Windpiper укладывает породу через наклонную трубу, которая опускается к морскому дну. Благодаря этому камни можно подавать непосредственно в нужное место, а не просто сбрасывать с поверхности. Такой способ позволяет сформировать защитный слой вдоль подводной инфраструктуры значительно точнее.
Для Windpiper это первая коммерческая работа после ввода судна в эксплуатацию. Boskalis переоборудовала его специально для подводной укладки камня. Компания рассчитывает использовать судно прежде всего при строительстве морских ветропарков и другой крупной инфраструктуры на морском дне.
Bałtyk 2 и Bałtyk 3 строят Equinor и польская Polenergia. Мощность каждого ветропарка составит 720 мегаватт, а вместе — 1,44 гигаватта. По оценке разработчиков, этого достаточно для снабжения электроэнергией примерно двух миллионов польских домов. Полноценную коммерческую эксплуатацию планируют начать в 2028 году.
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