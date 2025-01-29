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Слушатели узнают о пульсирующих звездах с переменных блеском и этапах их эволюции.
О мероприятии
Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН Юрий Александрович Фадеев расскажет о пульсирующих звездах с переменных блеском и этапах их эволюции. О механизме, ответственном за возникновение колебаний в звездах.
Слушатели обсудят свойства классических цефеид (переменных звезд типа дельта Цефея), пульсирующих красных гигантов (мириды) и пульсирующих переменных звезд старого населения нашей галактики (переменные типа RR Лиры и W Девы).
Лектор поведает о роли любительской астрономии в решении проблем теории звездной эволюции.
ул. Усачёва, д. 64
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