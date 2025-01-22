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Лекция
12+
Почему у птиц нет коры головного мозга?

Слушатели отправятся в увлекательное путешествие по мозгу птиц.

Лекторий Достоевский
1 февраля, 12:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Чистопрудный бульвар, д. 23, стр. 1

О мероприятии

Люди привыкли думать, что кора головного мозга — это некий «центр управления». Но что, если это не совсем так? На протяжении лекции преподавателя МГУ Екатерина Диффины участники отправятся в увлекательное путешествие по мозгу птиц, чтобы разгадать тайну отсутствия коры головного мозга. Лекция сопровождается наглядными примерами и экспериментами, что позволяет глубже погрузиться в понимание материала.

Расписание
1
Суббота
Февраль 2025
Чистопрудный бульвар, д. 23, стр. 1 Москва
12:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Чистопрудный бульвар, д. 23, стр. 1

10 минут назад
Александр Речкин
2
# биология
# мозг
# птицы
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