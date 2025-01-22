Обострение экологических проблем ведет к росту популярности натуральных материалов. Все больше компаний и потребителей отказываются от синтетики в пользу шерстяных тканей, выбирая естественность. Эксперт Пермского Политеха рассказал, какими особыми свойствами обладает шерсть, что такое ланолин и как он успокаивает кожу с дерматитом, почему материал реже требует стирки и не сохраняет запах пота, кто поставляет самый теплый и износостойкий вид, чья шерсть считается самой редкой и дорогой.