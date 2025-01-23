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Лекция
12+
Общество и наука: как этика помогает человечеству выжить

Слушатели узнают, какие существуют уровни этического регулирования обществом современной науки.

ВДНХ
1 февраля, 15:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира 123 Б

О мероприятии

Как относиться к экспериментам над животными? Можно ли использовать в научных целях органы умершего человека? Готово ли человечество к легализации эвтаназии? Можно ли найти однозначные ответы на эти вопросы?

Заведующая кафедрой философии образования МГУ им. Ломоносова, член комиссии по биоэтике МГУ имени Ломоносова, специалист по философии науки и философии образования Елена Брызгалина расскажет о тонкой границе между биологией и общепринятой моралью. Лектор даст определение этики науки, обсудит основные трактовки предмета, поведает о влиянии экономических, политических, социокультурных факторов на взаимодействие науки и общества.

Слушатели узнают, какие существуют уровни этического регулирования обществом современной науки, как можно влиять на границы дозволенного и стоит ли их расширять.

Расписание
1
Суббота
Февраль 2025
Проспект Мира 123 Б Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира 123 Б

11 минут назад
Александр Речкин
1
# наука
# общество
# этика
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