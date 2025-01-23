О мероприятии

Как относиться к экспериментам над животными? Можно ли использовать в научных целях органы умершего человека? Готово ли человечество к легализации эвтаназии? Можно ли найти однозначные ответы на эти вопросы?

Заведующая кафедрой философии образования МГУ им. Ломоносова, член комиссии по биоэтике МГУ имени Ломоносова, специалист по философии науки и философии образования Елена Брызгалина расскажет о тонкой границе между биологией и общепринятой моралью. Лектор даст определение этики науки, обсудит основные трактовки предмета, поведает о влиянии экономических, политических, социокультурных факторов на взаимодействие науки и общества.

Слушатели узнают, какие существуют уровни этического регулирования обществом современной науки, как можно влиять на границы дозволенного и стоит ли их расширять.

Расписание Проспект Мира 123 Б Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация