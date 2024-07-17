Участники узнают о строении Солнечной системы и исследовании ее тел, услышат, как звучит Солнце, насладятся песней Земли и других планет.

О мероприятии

По данным исследователей, на лето 2024 года придется пик солнечной активности, которая будет сопровождаться образованием большого числа наблюдаемых солнечных пятен и крупных образования в атмосфере Солнца (протуберанцев). О том, какова их природа и цикличность появления, гости ИЦАЭ узнают от экспертов научно-просветительского проекта «Поехали!».

О том, ускорилось ли вращение Земли за последние десятилетия, приведет ли это к каким-либо глобальным последствиям, катастрофам, и какие причины для неравномерного вращения Земли существуют расскажет кандидат физико-математических наук Сергей Петров.

Продолжит разговор о Солнце популяризатор астрономии Алевтина Лещенко, которая познакомит зрителей с выставкой астрофотографии и расскажет о том, какие технологии используются для созданий фотографий звездного неба.

В завершение вечера посетители центра узнают, как звучит Вселенная. Астроном-любитель Ирина Михайлова расскажет, как ученые преобразуют показания наземных и космических приборов в звук, позволяя по-настоящему услышать Вселенную.

Расписание Аэродромная улица, д. 4 Санкт-Петербург 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация