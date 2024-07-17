  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Звезда по имени Солнце

Участники узнают о строении Солнечной системы и исследовании ее тел, услышат, как звучит Солнце, насладятся песней Земли и других планет.

ИЦАЭ
18 июля, 18:00 Идет 3 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Аэродромная улица, д. 4

О мероприятии

По данным исследователей, на лето 2024 года придется пик солнечной активности, которая будет сопровождаться образованием большого числа наблюдаемых солнечных пятен и крупных образования в атмосфере Солнца (протуберанцев). О том, какова их природа и цикличность появления, гости ИЦАЭ узнают от экспертов научно-просветительского проекта «Поехали!».

О том, ускорилось ли вращение Земли за последние десятилетия, приведет ли это к каким-либо глобальным последствиям, катастрофам, и какие причины для неравномерного вращения Земли существуют расскажет кандидат физико-математических наук Сергей Петров.

Продолжит разговор о Солнце популяризатор астрономии Алевтина Лещенко, которая познакомит зрителей с выставкой астрофотографии и расскажет о том, какие технологии используются для созданий фотографий звездного неба.

В завершение вечера посетители центра узнают, как звучит Вселенная. Астроном-любитель Ирина Михайлова расскажет, как ученые преобразуют показания наземных и космических приборов в звук, позволяя по-настоящему услышать Вселенную.

Расписание
18
Четверг
Июль 2024
Аэродромная улица, д. 4 Санкт-Петербург
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Аэродромная улица, д. 4

1 час назад
Александр Речкин
6
# астрономия
# космос
# Солнце
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 11:39
Александр Березин

Человеческая цивилизация неожиданно увеличила биоразнообразие растений в Северном полушарии

Традиционное представление о роли человека в земных экосистемах известно: он нарушает их нормальную работу и снижает биоразнообразие. Однако первая попытка изучить следы пыльцы за последние 12 тысяч лет принесла скорее противоположные данные — как минимум для континентов, полностью расположенных в Северном полушарии.

Биология
# биология
# голоцен
# растение
Позавчера, 18:00
Александр Березин

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.

Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
11 часов назад
Татьяна

В углеводородных морях Титана обнаружили волны миллиметровой высоты

Аппарат «Кассини», работавший на орбите Сатурна с 2004 по 2017 год, детально картировал его крупнейший спутник — Титан. Выяснилось, что ближе к полярным областям на поверхности есть моря и озера с жидкими углеводородами, куда впадают пополняемые атмосферными осадками реки. По мере изучения этой информации у исследователей возникло все больше вопросов. Каков состав жидкости и что определило очертания береговых линий? Воспользовавшись данными радарной съемки, американские ученые уточнили состав морей Кракена, Лигеи и Пунги и описали свойства их поверхностей.

Астрономия
# NASA
# Кассини-Гюйгенс
# радар
# Сатурн
# титан
Позавчера, 18:00
Александр Березин

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.

Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
12 июля
Александр Березин

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

Космонавтика
# Falcon 9
# SpaceX
# Starlink
# космонавтика
# космос
13 июля
Татьяна

Генетики уточнили возраст последнего общего предка современной жизни

Все клеточные организмы ученые ведут от гипотетического предка — LUCA. Существует масса предположений и расчетов о том, как он был устроен, где и когда возник. В новой работе исследователи из Великобритании попытались ответить на эти вопросы.

Биология
# LUCA
# ДНК
# клетка
# эволюция
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
21 июня
Nadya

В Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планеты

Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.

Геология
# Австралия
# горная порода
# земная кора
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Неврологи рассказали, почему щеки краснеют

    3 часа назад

  2. Ограничения в еде ударили по иммунитету и результатам спортсменок

    8 часов назад

  3. В углеводородных морях Титана обнаружили волны миллиметровой высоты

    11 часов назад

  4. Театральные репетиции эмоционально сблизили школьников

    11 часов назад
Выбор редакции

Лед, зубы и солнечный ветер: как масс-спектрометрия и секвенирование генов совершили революцию в археологии

13 июля

Последние комментарии

1 2
6 часов назад
Спасибо за ссылку! А при -20 лёд испарится и очень быстро. Ведь давление паров воды при этой температуре - целых 100 Па! Бельё на морозе сохнет, и вот это

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базыПланетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Masyanya Masyanya
7 часов назад
Проверьте дату в подписи к фотографии

В углеводородных морях Титана обнаружили волны миллиметровой высотыВ углеводородных морях Титана обнаружили волны миллиметровой высоты

Александр Березин
8 часов назад
1, про обнаружение пещер https://en.wikipedia.org/wiki/GRAIL https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019103518307826 "На счёт льда, едва ли он там есть. При -20 слишком высокое

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базыПланетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Александр Березин
8 часов назад
Виктор, [прям ровно-ровно километр?]. Прям да, и это сравнительно консервативная оценка: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019103518307826

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базыПланетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

lovesosabigsosa
8 часов назад
Иван, Причины "20 января 1934 года нацисты приняли Закон, регулирующий национальный труд. Закон явно лишил правительство полномочий устанавливать

«Багратион»: удар Красной армии, который удивил даже Красную армию«Багратион»: удар Красной армии, который удивил даже Красную армию

Гарри Гарриев
10 часов назад
Миль пардон, но это просто глупости какие-то. Любые личностные характеристики (как и вкусы, как и пристрастия, как и прочее) — могут передаваться

Литературные вкусы наследуются так же, как внешностьЛитературные вкусы наследуются так же, как внешность

Гриня Медведков
12 часов назад
Судя по последнему рендеру, нормально посмотреть кино смогут штук пять автовладельцев.

Фото: футуристическая закусочная Tesla с автокинотеатром и зарядной станциейФото: футуристическая закусочная Tesla с автокинотеатром и зарядной станцией

1 2
12 часов назад
Буквально веха в колонизационных исследованиях! Наконец-то у нас есть что-то более конкретное чем фотографии провалов неясного происхождения. А

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базыПланетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Мария А.
12 часов назад
Виктор, я насчитала пять вариаций слова "это" по тексту, причем они даже не в соседних предложениях. Перед "или" в этом случае запятая не ставится.

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базыПланетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Андрей Гомзиков
12 часов назад
Столько воды, её бы убрать и статья получилась бы раза в 4 компактнее

Лед, зубы и солнечный ветер: как масс-спектрометрия и секвенирование генов совершили революцию в археологииЛед, зубы и солнечный ветер: как масс-спектрометрия и секвенирование генов совершили революцию в археологии

Евгений Тихомиров
12 часов назад
Александр, если лёд будет служить источником воды, значит его будут плавить. Но на Луне-то жидкой воды нет и газообразной тоже нет. Значит она

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базыПланетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Марина Круглова
13 часов назад
"клинические исследования могут быть возможны только тогда, когда ожидаемый эффект, риски и альтернативные варианты полностью изучены и взвешены,

Власти Китая запретили редактировать геном зародышевой линииВласти Китая запретили редактировать геном зародышевой линии

Noname Nonotoday
13 часов назад
Песец лучший👍💯 Остальные радость и уму и сердцу❤

Объявлены победители фотоконкурса BigPictureОбъявлены победители фотоконкурса BigPicture

Виктор Ларионов
14 часов назад
> ...причем в поперечник[е] могут иметь сотни метров[,] или километр [прям ровно-ровно километр?]. > [Исследования] Лунн[ого] грунт[а,]

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базыПланетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Виктор Ларионов
14 часов назад
> Если все это так, выводы авторов нового исследования стоит воспринимать с некоторой осторожностью — как [не] отражающие не только реальное

Человеческая цивилизация неожиданно увеличила биоразнообразие растений в Северном полушарииЧеловеческая цивилизация неожиданно увеличила биоразнообразие растений в Северном полушарии

Александр Панов
14 часов назад
А кто больше?

Ядерные бомбардировщики, первые полеты которых разделяет почти полвека, впервые поднялись в небо вместеЯдерные бомбардировщики, первые полеты которых разделяет почти полвека, впервые поднялись в небо вместе

Евгений Либерт
18 часов назад
Артур, Ну раз ты все учел и решил то, закрываем проект.

Власти Китая запретили редактировать геном зародышевой линииВласти Китая запретили редактировать геном зародышевой линии

Раиса Сидорук
18 часов назад
Вячеслав, всё новое - хорошо забытое старое и вообще возвращение к истокам

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базыПланетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Shelove517
19 часов назад
Вадим, когда они появились, я был полностью уверен, что люди будут давать им имена как для дроидов из звёздных войн. Но оказалось, что пользоваться

Ученые выяснили, по какому принципу люди выбирают имена для роботов-пылесосовУченые выяснили, по какому принципу люди выбирают имена для роботов-пылесосов

Вадим Яковлев
19 часов назад
Интересное исследование. Приятно осознавать, что я не один такой. Появились идеи переименовать своего трудяжку. ) К роботам надо такой список

Ученые выяснили, по какому принципу люди выбирают имена для роботов-пылесосовУченые выяснили, по какому принципу люди выбирают имена для роботов-пылесосов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно