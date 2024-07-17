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Участники узнают о строении Солнечной системы и исследовании ее тел, услышат, как звучит Солнце, насладятся песней Земли и других планет.
О мероприятии
По данным исследователей, на лето 2024 года придется пик солнечной активности, которая будет сопровождаться образованием большого числа наблюдаемых солнечных пятен и крупных образования в атмосфере Солнца (протуберанцев). О том, какова их природа и цикличность появления, гости ИЦАЭ узнают от экспертов научно-просветительского проекта «Поехали!».
О том, ускорилось ли вращение Земли за последние десятилетия, приведет ли это к каким-либо глобальным последствиям, катастрофам, и какие причины для неравномерного вращения Земли существуют расскажет кандидат физико-математических наук Сергей Петров.
Продолжит разговор о Солнце популяризатор астрономии Алевтина Лещенко, которая познакомит зрителей с выставкой астрофотографии и расскажет о том, какие технологии используются для созданий фотографий звездного неба.
В завершение вечера посетители центра узнают, как звучит Вселенная. Астроном-любитель Ирина Михайлова расскажет, как ученые преобразуют показания наземных и космических приборов в звук, позволяя по-настоящему услышать Вселенную.
Аэродромная улица, д. 4
Традиционное представление о роли человека в земных экосистемах известно: он нарушает их нормальную работу и снижает биоразнообразие. Однако первая попытка изучить следы пыльцы за последние 12 тысяч лет принесла скорее противоположные данные — как минимум для континентов, полностью расположенных в Северном полушарии.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Аппарат «Кассини», работавший на орбите Сатурна с 2004 по 2017 год, детально картировал его крупнейший спутник — Титан. Выяснилось, что ближе к полярным областям на поверхности есть моря и озера с жидкими углеводородами, куда впадают пополняемые атмосферными осадками реки. По мере изучения этой информации у исследователей возникло все больше вопросов. Каков состав жидкости и что определило очертания береговых линий? Воспользовавшись данными радарной съемки, американские ученые уточнили состав морей Кракена, Лигеи и Пунги и описали свойства их поверхностей.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Все клеточные организмы ученые ведут от гипотетического предка — LUCA. Существует масса предположений и расчетов о том, как он был устроен, где и когда возник. В новой работе исследователи из Великобритании попытались ответить на эти вопросы.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
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27 месяцев надежды
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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