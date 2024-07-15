Слушатели узнают, как мифы и легенды повлияли на традиции современных Корейских государств.

О мероприятии

Корейские мифы и легенды представляют ряд фольклорных описаний, повлиявших на традиции и культуру современных Корейских государств. Многие из них до сих обладают большой популярностью и передаются в массы не только путем рассказов, но и с помощью современной фильмографии и литературы.

Студентка 4 курса кафедры истории стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Ильва Гуди расскажет, как корейская мифология помогает лучше понять особенности современной культуры и уклада жизни людей, проживающих на корейском полуострове.

Расписание ул. Моховая, 6, 8 Москва 18:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация