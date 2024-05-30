Есть ли жизнь на Венере и подобных ей экзопланетах?

О мероприятии

Земля, Венера и Марс — родственники, но не близнецы. Земля — живая планета, на Марсе жизнь возможна, а что ученые знают о Венере? На ее поверхности адская жара — там плавятся олово и свинец.

Роботы-первопроходцы погибали, исследуя Венеру. Какие тут могут быть разговоры о жизни? Оказывается — могут! Выяснилось, что объем пространства, пригодного для жизни, на Венере больше, чем на Земле. Есть намеки на признаки венерианской жизни. Об этом расскажет кандидат физико-математических наук Владимир Георгиевич Сурдин.

Расписание ул. Мясницкая, д. 13, стр. 11 Москва 19:00 Купить