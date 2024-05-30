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Лекция
6+
Есть ли жизнь на Венере и подобных ей экзопланетах?

Участники мероприятия узнают, как Венера может помочь в развитии методов изучения землеподобных экзопланет.

Medio Modo
2 июня, 19:00 Идет 3 ч
1500 Стоимость
Москва ул. Мясницкая, д. 13, стр. 11

О мероприятии

Земля, Венера и Марс — родственники, но не близнецы. Земля — живая планета, на Марсе жизнь возможна, а что ученые знают о Венере? На ее поверхности адская жара — там плавятся олово и свинец.

Роботы-первопроходцы погибали, исследуя Венеру. Какие тут могут быть разговоры о жизни? Оказывается — могут! Выяснилось, что объем пространства, пригодного для жизни, на Венере больше, чем на Земле. Есть намеки на признаки венерианской жизни. Об этом расскажет кандидат физико-математических наук Владимир Георгиевич Сурдин.

Расписание
2
Воскресенье
Июнь 2024
ул. Мясницкая, д. 13, стр. 11 Москва
19:00
Купить
Адрес

ул. Мясницкая, д. 13, стр. 11

Только что
Александр Речкин
2
# Венера
# космос
# экзопланеты
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Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
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