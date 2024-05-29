Яды в еде раньше и сейчас

О мероприятии

Раньше было лучше? И еда была натуральнее и безопаснее? Как бы не так!

Радиоактивный шоколад и печенье, тяжелые металлы в вине и сыре, опасные и нынче запрещенные пищевые добавки. Все это ели наши прабабушки и прадедушки, даже не подозревая об опасности.

Химик и пищевой технолог Ольга Косникова расскажет, какие (не)безопасные компоненты есть в современных продуктах питания.

Расписание Малый Знаменский пер., д. 11/11 Москва 19:00 Купить