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Лекция
6+
Яды в еде раньше и сейчас

Слушатели узнают, какие (не)безопасные компоненты есть в современных продуктах питания.

Medio Modo
2 июня, 19:00 Идет 2 ч
1000 Стоимость
Москва Малый Знаменский пер., д. 11/11

О мероприятии

Раньше было лучше? И еда была натуральнее и безопаснее? Как бы не так!

Радиоактивный шоколад и печенье, тяжелые металлы в вине и сыре, опасные и нынче запрещенные пищевые добавки. Все это ели наши прабабушки и прадедушки, даже не подозревая об опасности.

Химик и пищевой технолог Ольга Косникова расскажет, какие (не)безопасные компоненты есть в современных продуктах питания.

Расписание
2
Воскресенье
Июнь 2024
Малый Знаменский пер., д. 11/11 Москва
19:00
Купить
Адрес

Малый Знаменский пер., д. 11/11

Только что
Александр Речкин
1
# биология
# пища
# яды
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Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
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Комментарии

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