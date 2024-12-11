Слушатели узнают об истории функционального картирования коры, инвазивные и неинвазивные методы ее проведения.

Как составить карту головного мозга и зачем она нужна

О мероприятии

Локализация функций коры головного мозга использует не только для изучения его фииологии, но и на практике — в нейрохирургии, нейрореабилитации, нейропротезировании.

Известный российский врач невролог и клинический нейрофизиолог, доктор медицинских наук Михаил Синкин посвятит свою лекцию истории функционального картирования коры, инвазивным и не инвазивным методам ее проведения, и аспектам практического использования.

Расписание улица Островитянова, 1, стр. 10 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация