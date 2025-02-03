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Лекция
16+
Крокодиловые эксперименты

Слушатели узнают о самых странных и невероятных крокодилах прошлого.

Medio Modo
15 февраля, 19:00 Идет 2 ч
1200 Стоимость
Москва Малый Знаменский пер., д. 11/11

О мероприятии

Пока все говорят о динозаврах, многие совсем забыли, что группа крокодиломорфов появилась еще до динозавров, и пробовали они себя почти во всем. И в охоте, засаде, в плотоядстве и травоядности, в воде и даже в двуногости.

Со временем они нашли свою нишу, но вот о самых странных и невероятных крокодилах прошлого расскажет популяризатор науки Анвар Ахметзянов.

Расписание
15
Суббота
Февраль 2025
Малый Знаменский пер., д. 11/11 Москва
19:00
Купить
Адрес

Малый Знаменский пер., д. 11/11

38 минут назад
Александр Речкин
1
# биология
# крокодилы
# эволюция
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