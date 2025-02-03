О мероприятии

Пока все говорят о динозаврах, многие совсем забыли, что группа крокодиломорфов появилась еще до динозавров, и пробовали они себя почти во всем. И в охоте, засаде, в плотоядстве и травоядности, в воде и даже в двуногости.

Со временем они нашли свою нишу, но вот о самых странных и невероятных крокодилах прошлого расскажет популяризатор науки Анвар Ахметзянов.

Расписание Малый Знаменский пер., д. 11/11 Москва 19:00 Купить