О мероприятии

Школа – это место, где все мы провели значительную часть жизни. Каким должно быть школьное пространство – важно ли это? Может ли пространство способствовать определенным процессам, которые должны в школе проходить? Какие это процессы? И что в школьном пространстве важно самим детям? Все это обсудят на занятии. Но главное – участники подумают, какое пространство для них самое значимое и интересное, и придумают интерьер и сделают макет этого пространства. Будет ли это столовая, учебный кабинет, библиотека, коморка, что за актовым залом или рекреация – решат участники.

В ходе мастер-класс можно сделать мебель, можно покрасить стены, можно выбрать размер помещения, можно сделать его в два яруса, можно придумать, сделать макеты оборудования и элементов декора. В завершении занятия – участники проведут экскурсию по тем помещениям, которые у них получились.

Расписание ул. Проспект Мира, 119 с59 Москва 15:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация