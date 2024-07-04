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Лекция
10+
Волна и камень

Участники мероприятия узнают, что такое жидкие кристаллы и как они стали неотъемлемой частью повседневной жизни людей.

Экспериментаниум
20 июля, 17:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Ленинградский просп., д. 80, к. 11

О мероприятии

Словосочетание «жидкие кристаллы» кажется невозможным. Как может что-то быть одновременно жидкостью и кристаллом? Ведь жидкость текучая, а кристаллы — твердые. Оказывается, есть вещество, которое так называется. А все благодаря тому, что сочетает в себе оба этих свойства: текучесть и организованную структуру, напоминающую кристаллическую. Более того, жидкие кристаллы настолько широко используются, что окружают нас повсюду: от дисплея кухонных весов и калькуляторов до смартфонов и телевизоров.

Как же выглядят жидкие кристаллы? Можно ли увидеть их не в матрице экрана, а в стеклянном флаконе? А превратить в просто жидкость или в просто кристалл? Почему именно жидкие кристаллы так широко используются для отображения информации и встречаются ли они где-нибудь еще? Ответы на эти и многие другие вопросы даст преподаватель физики Максим Иванов.

Расписание
20
Суббота
Июль 2024
Ленинградский просп., д. 80, к. 11 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ленинградский просп., д. 80, к. 11

6 минут назад
Александр Речкин
2
# кристаллы
# технологии
# химия
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