О мероприятии

Словосочетание «жидкие кристаллы» кажется невозможным. Как может что-то быть одновременно жидкостью и кристаллом? Ведь жидкость текучая, а кристаллы — твердые. Оказывается, есть вещество, которое так называется. А все благодаря тому, что сочетает в себе оба этих свойства: текучесть и организованную структуру, напоминающую кристаллическую. Более того, жидкие кристаллы настолько широко используются, что окружают нас повсюду: от дисплея кухонных весов и калькуляторов до смартфонов и телевизоров.

Как же выглядят жидкие кристаллы? Можно ли увидеть их не в матрице экрана, а в стеклянном флаконе? А превратить в просто жидкость или в просто кристалл? Почему именно жидкие кристаллы так широко используются для отображения информации и встречаются ли они где-нибудь еще? Ответы на эти и многие другие вопросы даст преподаватель физики Максим Иванов.

Расписание Ленинградский просп., д. 80, к. 11 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация