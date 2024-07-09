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Участники мероприятия узнают об истории создания русской военно-форменной одежды в петровскую эпоху.
О мероприятии
Исторический реконструктор и исследователь эпохи императора Петра Великого Дмитрий Игоревич Леин расскажет об истории создания русской военно-форменной одежды в петровскую эпоху. В ходе лекции будут продемонстрированы военно-форменная одежда русских воинов — солдат и офицеров, предметы быта, а также охолощенное оружие времен Северной войны.
Старосадский пер. д. 9 стр. 1
Тэниура-лимма (Taeniura lymma), или синепятнистый скат-хвостокол, обитающий в тропических водах Индийского и Тихого океанов, примечателен своей окраской с ярко-синими круглыми пятнами оттенка электрик. Международная группа ученых выяснила, какие биологические особенности в коже ската обеспечивают такую расцветку.
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Среди неискушенной публики майя прославились благодаря концу света, который они якобы предсказали в 2012 году. Никакого апокалипсиса, конечно, не случилось. Зато все узнали о календаре и уникальной письменности этой цивилизации. Что на самом деле произошло 23 декабря 2012 года, зачем правители майя протыкали свои гениталии, похожи ли их пирамиды на египетские и почему у них не было колеса — об этом Naked Science рассказал специалист по древним майя, младший научный сотрудник отдела Америки ИЭА РАН и Мезоамериканского центра имени Ю. В. Кнорозова (РГГУ) Сергей Вепрецкий.
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Среди неискушенной публики майя прославились благодаря концу света, который они якобы предсказали в 2012 году. Никакого апокалипсиса, конечно, не случилось. Зато все узнали о календаре и уникальной письменности этой цивилизации. Что на самом деле произошло 23 декабря 2012 года, зачем правители майя протыкали свои гениталии, похожи ли их пирамиды на египетские и почему у них не было колеса — об этом Naked Science рассказал специалист по древним майя, младший научный сотрудник отдела Америки ИЭА РАН и Мезоамериканского центра имени Ю. В. Кнорозова (РГГУ) Сергей Вепрецкий.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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