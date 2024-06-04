О мероприятии

В далеком 1936 году в Московском зоопарке открылась Выездная секция, чтобы продемонстрировать зоопарковских питомцев как можно большему количеству людей в Москве и Подмосковье, привозя животных прямо к ним. В наше время от практики выездов отказались, так как комфортные условия можно обеспечить только в месте их постоянного содержания.

Сегодня для участия в лекциях в Детском зоопарке содержатся животные, которых смело можно причислить к домашним питомцам, хотя некоторые из них нечасто встречаются в наших домах. Это бородатые агамы, сипухи, королевские питоны и маисовые полоза, смеющиеся горлицы, сцинки и веслоноги. Многие из этих животных в опытных руках киперов проходят настоящую школу. Они учатся спокойно вести себя перед большой аудиторией, заходить в переносные клетки, выполнять различные команды.

Расписание ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация