О мероприятии

Первое персидское государство смогло подчинить себе на долгое время огромную территорию, от европейской Фракии и Египта на Западе, до Западной Индии на Востоке. Впервые в человеческой истории такая огромная территория, оказалась под единым управлением. Это была не просто земля, а те места, где в течение многих тысячелетий развивались самые первые цивилизации человечества. Персидское царство стоит на вершине длительной культурной традиции, одним из проявлений которой стало применение клинописи, постепенно выходившей из употребления. Сосредоточив в своих руках гигантские средства, персидские правители осуществили программу грандиозного строительства, украшенного в едином стиле. Для этого приглашались мастера из различных районов империи, в том числе египтяне и малоазийские греки. Центральными помещениями дворцов становятся огромные колонные залы с каменными колонами и скульптурными капителями, а основное художественное воздействие осуществляется многочисленными каменными рельефами, изображающими богов, царей и сцены из дворцовой жизни. Царские монументальные гробницы высекаются в скалах, а рельефы с надписями и изображениями царей изображаются на скалах в разных районах страны. Ювелирное искусство персов отличается изысканностью и легко узнаваемым своеобразием. Грациозные изображения реальных и фантастических животных покрывают золотые и серебряные сосуды, а их фигурки представляют прекрасные образцы мелкой пластики. С гибелью Персии от руки Александра Македонского исчезает клинопись, а империи Переднего Востока вступают в длительную борьбу с античными государствами. Об этом расскажет кандидат исторических наук Бутягин Александр Михайлович.

Расписание набережная реки Фонтанки, д. 15 Санкт-Петербург 19:30 Купить