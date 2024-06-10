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Участники мероприятия узнают о грандиозной программе строительства персидских правителей.
О мероприятии
Первое персидское государство смогло подчинить себе на долгое время огромную территорию, от европейской Фракии и Египта на Западе, до Западной Индии на Востоке. Впервые в человеческой истории такая огромная территория, оказалась под единым управлением. Это была не просто земля, а те места, где в течение многих тысячелетий развивались самые первые цивилизации человечества. Персидское царство стоит на вершине длительной культурной традиции, одним из проявлений которой стало применение клинописи, постепенно выходившей из употребления. Сосредоточив в своих руках гигантские средства, персидские правители осуществили программу грандиозного строительства, украшенного в едином стиле. Для этого приглашались мастера из различных районов империи, в том числе египтяне и малоазийские греки. Центральными помещениями дворцов становятся огромные колонные залы с каменными колонами и скульптурными капителями, а основное художественное воздействие осуществляется многочисленными каменными рельефами, изображающими богов, царей и сцены из дворцовой жизни. Царские монументальные гробницы высекаются в скалах, а рельефы с надписями и изображениями царей изображаются на скалах в разных районах страны. Ювелирное искусство персов отличается изысканностью и легко узнаваемым своеобразием. Грациозные изображения реальных и фантастических животных покрывают золотые и серебряные сосуды, а их фигурки представляют прекрасные образцы мелкой пластики. С гибелью Персии от руки Александра Македонского исчезает клинопись, а империи Переднего Востока вступают в длительную борьбу с античными государствами. Об этом расскажет кандидат исторических наук Бутягин Александр Михайлович.
набережная реки Фонтанки, д. 15
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Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.
Восемьдесят лет назад союзники реализовали в Нормандии крупнейшую десантную операцию в истории. И это очень странно, ведь Гитлер и Роммель понимали, где высадятся англичане и американцы, и имели достаточно сил и средств, чтобы высадка не состоялась. Немцы влили в Атлантический вал 17 миллионов кубометров бетона, установили многие миллионы мин и самых разных заграждений. Почему, несмотря на все это, высадка в Нормандии удалась и при чем тут Восточный фронт?
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