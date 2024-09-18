О мероприятии

Человек, как известно со времен Платона, двуногое бесперое животное. Прямохождение заставляет людей на совершенно особенном положении в мире. Антрополог Джереми Десильва исследует, как ходьба возникла и как сделала нас людьми: способность создавать технологии, исследовать окружающий мир, использовать речь — все это во многом следствия положения тела человека. Антрополог Елена Сударикова разберет, почему можно строить такие и даже более смелые научные гипотезы о влиянии двуногости на наш вид.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация