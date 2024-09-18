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Лекция
16+
Вертикальные приматы

Слушатели узнают, как возникла ходьба.

Центр «Архэ»
21 сентября, 18:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

Человек, как известно со времен Платона, двуногое бесперое животное. Прямохождение заставляет людей на совершенно особенном положении в мире. Антрополог Джереми Десильва исследует, как ходьба возникла и как сделала нас людьми: способность создавать технологии, исследовать окружающий мир, использовать речь — все это во многом следствия положения тела человека. Антрополог Елена Сударикова разберет, почему можно строить такие и даже более смелые научные гипотезы о влиянии двуногости на наш вид.

Расписание
21
Суббота
Сентябрь 2024
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

13 минут назад
Александр Речкин
1
# антропология
# биология
# приматы
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# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
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Геология
# антарктида
# ветер
# дюны
# пустыня
# рельеф
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Комментарии

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Pavel
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😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского путиБелорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского пути

Иван Колупаев
7 часов назад
Очень уж репутация у конторы Юницкого интересная, а такая активность в галактическом масштабе слегка завораживает. Не придется ли Москву

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского путиБелорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского пути

Deniz
7 часов назад
Велик, если забивка свай зимой будет идти , зачем дорога из гравия ? Снег надо чистить , это да. Что там исследовать такого инженерного ? Плотность

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского путиБелорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского пути

Deniz
7 часов назад
Владимир, я тебе даже больше скажу : сваи забивают , а не заливают. Их нужно привезти готовые .

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского путиБелорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского пути

Eugene Zaboy
8 часов назад
Осталось белорусским инженерам разработать и создать своего Илона Маска который всё это оплатит. Даже обсуждать стоимость проекта бессмысленно.

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского путиБелорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского пути

Владимир Гнедышев
8 часов назад
Велик, 3) бетон отлично застывает и при отрицательных температурах.

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского путиБелорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского пути

Велик Самогонщик
10 часов назад
Надеюсь, те, кто это предлагает уже что-то продумали. Мне пока не понятно: 1. Чтобы построить этот тоннель, сперва нужно построить дорогу на всю

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского путиБелорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского пути

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