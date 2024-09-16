О мероприятии

Четыреста лет назад Галилео Галилей с помощью сконструированного им же телескопа открыл горы на Луне, пятна на Солнце, четыре спутника Юпитера, некоторые звезды Млечного пути и многое другое. С развитием оптических приборов расширялось и представление людей о мире.

Пройдя через совершенствование оптики, изобретение фотографии, спектрометрии и электронно-вычислительных средств, человеческий разум достиг вершин — создания современных сложнейших наземных и космических обсерваторий.

Научный сотрудник ИПМ им. Келдыша РАН, первооткрыватель комет и астероидов Леонид Еленин расскажет, как проходил этот путь, заглянет в будущее и объяснит, какие перспективы ожидают наблюдательную астрономию в XXI веке.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация