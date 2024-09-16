Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Слушатели узнают, какие перспективы ожидают наблюдательную астрономию в XXI веке.
О мероприятии
Четыреста лет назад Галилео Галилей с помощью сконструированного им же телескопа открыл горы на Луне, пятна на Солнце, четыре спутника Юпитера, некоторые звезды Млечного пути и многое другое. С развитием оптических приборов расширялось и представление людей о мире.
Пройдя через совершенствование оптики, изобретение фотографии, спектрометрии и электронно-вычислительных средств, человеческий разум достиг вершин — создания современных сложнейших наземных и космических обсерваторий.
Научный сотрудник ИПМ им. Келдыша РАН, первооткрыватель комет и астероидов Леонид Еленин расскажет, как проходил этот путь, заглянет в будущее и объяснит, какие перспективы ожидают наблюдательную астрономию в XXI веке.
Проспект Мира, дом 119, строение 34
Исследовательская группа из NASA выяснила, как на поверхности Красной планеты образуются маленькие темные объекты в форме пауков. Новаторский эксперимент, проведенный в лабораторных условиях, позволил воссоздать процессы, которые наблюдаются на поверхности Марса в зимние и весенние месяцы.
Во время беременности меняется не только тело, но и нервная система женщины. Детальное исследование, в котором сравнивается структура мозга до зачатия, во время беременности и после родов, опубликовали ученые из США.
Человек получает удовольствие от пищи, поскольку она вызывает выброс серотонина — «гормона удовольствия». Какие процессы в организме к этому приводят и как во время еды пищеварительная система взаимодействует с мозгом, выяснили ученые из Германии и Великобритании.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Ученые из Китая и Великобритании обнаружили, что мозг собаки синхронизируется с человеческим во время общения. При этом на зрительный контакт и поглаживание животные реагируют по-разному, а нетипичная мозговая активность может сигнализировать о психических заболеваниях.
Когда среди рабочих особей появляются больные муравьи, они начинают строить более изолированные гнезда и, таким образом, вероятно, снижают риск заражения в колонии. Ученые, сделавшие открытие, считают, что результаты их работы свидетельствуют о наличии «архитектурного иммунитета» у социальных животных. Это, в свою очередь, дает представление о том, как можно использовать пространственную организацию для снижения эпидемиологического риска в человеческом обществе.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Оружие будущего
Евразийский ледяной щит разрушился почти мгновенно. Может ли Антарктида повторить его путь?
Ту-204, МС-21 или что-то еще: на чем будет летать Россия после «Боингов»
The Economist: газовая война может обойтись ЕС в 335 тысяч смертей — больше, чем погибло на Украине
Восемьдесят лет приказу «Ни шагу назад!»: почему немцы так и не взяли Сталинград
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии