Слушатели узнают, как «космическое IT» будет выглядеть в ближайшее 30 лет.

О мероприятии

Как связаны космонавтика и вполне земная сфера IT? На самом деле, очень во многом: программисты пишут код, с помощью которого стартуют ракеты, управляются марсоходы, обрабатываются данные со спутников и орбитальных обсерваторий.

Руководитель студии разработки Blue Cat’s Games Валентин Белышков расскажет, как IT-сфера развивалась за счет проблем астрономии, как всего одна строчка кода приводит к разрушению ракеты стоимостью $1 000 000 000, и как «космическое IT» будет выглядеть в ближайшее 30 лет.

Расписание Машкова 28/20 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация