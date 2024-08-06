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Участники мероприятия узнают об основной задаче ученых, работающих в заповедниках.
О мероприятии
Спасать животных или нет? Вмешиваться ли в их жизнь? Какую роль выбрать человеку — жертвы, спасителя, преследователя или наблюдателя?
«Территория привязанности» — документальное исследование о заповедниках. Оно поднимает много актуальных вопросов. Зрители узнают об основной задаче ученых: разработать методы бесконтактного изучения и спасения диких зверей. Зачастую даже зрительный контакт с человеком может вызвать у животного проблему привязанности. После фильма зрители обсудят его с авторами картины.
пр. Мира, 119, павильон №19
Эволюционную историю ранних моллюсков трудно восстановить из-за небольшого количества ископаемых свидетельств. Но находка палеонтологов из Китая и Великобритании помогает восстановить период в развитии древних предков современных моллюсков, у которых еще не было раковины. Ученые обнаружили новый вид покрытого шипами беспозвоночного, которое ползало по планете около 500 миллионов лет назад.
Во время разговора мозг человека «отражает» процессы, происходящие в мозге собеседника и связанные со словами, которые используются. Общение на уровне мозговой активности смоделировали ученые из США.
Ученые из Российского квантового центра, НИУ ВШЭ и МФТИ изучили фазовый переход в одномерных системах с беспорядком в присутствии коррелированного перескока частиц. Работа открывает возможности для создания устойчивых одномерных атомных ловушек, квантовых нитей, кристаллов с одномерной проводимостью.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Проект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне.
Фейковые статьи кота-ученого набрали более 130 цитирований на международной научной платформе. Этот случай показывает серьезные бреши в системе оценки публикаций в научных журналах.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
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«Роскосмос» делает копию ракеты SpaceX — правда, не доведет дело до конца. И это хорошая новость
Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса?
Жизнь после войны
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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