О мероприятии

Спасать животных или нет? Вмешиваться ли в их жизнь? Какую роль выбрать человеку — жертвы, спасителя, преследователя или наблюдателя?

«Территория привязанности» — документальное исследование о заповедниках. Оно поднимает много актуальных вопросов. Зрители узнают об основной задаче ученых: разработать методы бесконтактного изучения и спасения диких зверей. Зачастую даже зрительный контакт с человеком может вызвать у животного проблему привязанности. После фильма зрители обсудят его с авторами картины.

Расписание пр. Мира, 119, павильон №19 Москва 15:00 Купить