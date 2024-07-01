О мероприятии

Что происходит с телом человека после наступления смерти, от самого раннего, до самого позднего периода,? Как отличить живого человека от мертвого? Что такое трупный яд и существует ли он на самом деле? Как образуются «нетленные мощи»? Каким образом влияет растения и животные в круговороте жизни и смерти на Земле? Ответы на эти и многие другие вопросы даст врач судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории Алексей Решетун.

Расписание Петербургская ул., д. 1 Казань 18:30 Купить